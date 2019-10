Qui va aller voter?

La menace d’une vague de néfastes coupures conservatrices. Le spectre des déficits délirants d’une coalition libérale-néo-démocrate. Heureusement que la campagne se termine bientôt, on ose à peine croire jusqu’où libéraux et conservateurs feraient monter les enchères.

Bien sûr le NPD et le Bloc font contrepoids, alimentent la perspective d’une mirobolante balance du pouvoir, qui sera inévitablement plus tempérée lorsque viendra le temps de voter et risquer une élection.

Mais l’ampleur des gains dépendra inévitablement d’un nombre de courses serrées. Or, les bloquistes ne peuvent rivaliser avec les machines politiques ultra-organisées des libéraux et des conservateurs dans ces comtés.

Surtout, les dernières élections confirment que plus le taux de participation est bas, plus les conservateurs en profitent. La raison est simple : ils ont la base d’électeurs la plus solide et motivée qui soit. N’oublions jamais qu’entre leur majorité de 2011 et leur défaite de 2015, ils n’ont perdu que 250 000 votes dans l’ensemble du pays !