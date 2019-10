Thompson sobre et heureux

« La date du 10 octobre est plus importante que celle de ma naissance (5 octobre 1984), a poursuivi l’Américain. J’y accorde une grande importance. C’était une question de vie ou de mort. Je devais absolument changer mes comportements et vaincre ce démon. »

« J’ai frappé le fond du baril en passant cinq jours sur le party. J’étais à un point où je ne voulais pas mourir, mais je ne voulais plus vivre. J’avais besoin de changer ma vie. C’était la plus grande décision de ma vie. J’ai choisi de recevoir de l’aide pour devenir sobre. »

« Je crois que je n’étais tout simplement pas bien dans ma peau, a-t-il continué. Quand j’étais plus jeune, je m’amusais à faire la fête. Tu es jeune, tu as de l’argent, tu joues dans la LNH, ça peut devenir facile de déraper. Avec les années, c’est devenu un problème sans que je le réalise. Je me faisais mal et je faisais mal à mes proches. »