«Surface» d'Olivier Norek: un polar collé sur la réalité

Percutant, vif, impossible à mettre de côté : Surface, le nouveau roman du lieutenant de police judiciaire et romancier français Olivier Norek, est un polar extrêmement addictif. Grâce à sa plume acérée, sans compromis, l’auteur «pur et dur» du polar français entraîne ses lecteurs dans les coulisses des enquêtes de police, au plus près de la réalité.