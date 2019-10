Un sursis pour Bruce Boudreau

ST. PAUL | Ça sent la soupe chaude pour Bruce Boudreau au Minnesota. L’entraîneur d’expérience, qui amorce sa quatrième saison à la barre du Wild, écoule la dernière année de son contrat. Exclu des séries le printemps dernier, le Wild n’a jamais franchi le premier tour sous sa gouverne.

Avec un nouveau patron, Bill Guerin, au deuxième étage, Boudreau devait commencer à sentir le tapis lui glisser sous les pieds. Un seul gain en sept rencontres, et c’est encore plus vrai dans ces circonstances, ce n’est la technique indiquée pour quiconque souhaite conserver son emploi.

Or, ses joueurs, qui semblaient avoir tiré la plogue, jeudi à Montréal, ont fait preuve de caractère en comblant deux écarts avant de finalement se sauver avec la victoire et lui offrir probablement, du même coup, un sursis de quelques matchs.

« Sur le but gagnant, notre repli défensif n’a pas été assez bon. Ça nous a coûté le match », a-t-il poursuivi.

Sur la séquence, on peut voir que le relais de Jason Zucker à l’endroit de Zach Parise s’est faufilé entre Artturi Lehkonen et Max Domi, dont le bâton n’était pas positionné adéquatement pour couper la ligne de passe.

« On avait bien amorcé la troisième période. On avait un bon contrôle. Mais, encore une fois, on a écopé d’une punition en zone offensive qui nous a fait mal. Ils ont marqué là-dessus », a-t-il déclaré en faisant allusion à l’infraction de Paul Byron.