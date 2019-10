Une Traviata en progression

Lentement, mais sûrement. Après un départ timide et en retenue, La Traviata de Verdi s’est déployée de superbe façon au cours des deuxième et troisième actes. Les voix, les émotions et quelques belles envolées musicales ont permis d’en faire une belle soirée d’opéra.

Sept ans après sa dernière présentation, à l’automne 2012, l’Opéra de Québec fait revivre l’œuvre de Verdi pour lancer sa 36e saison.

Une production créée à l’Icelandic Opera, en mars dernier, et présentée avec une toute nouvelle distribution.

À l’affiche à nouveau mardi, jeudi et samedi, au Grand Théâtre de Québec, La Traviata raconte l’histoire de Violetta Valery, une courtisane qui tombe en amour avec Alfredo Germont.

Un amour qualifié d’immoral par Giorgio, le père de son amoureux, qui la forcera à y renoncer. Les deux amoureux finiront par se retrouver, mais la courtisane, malade, mourra dans ses bras.

L’histoire mise en scène par le québécois d’origine catalane Oriol Thomas se déroule dans le Paris effervescent des années 60.

Le tout est lancé de façon très sensuelle. Des bas à jarretelles, des looks androgynes, de la séduction entre tous les sexes, la fête bat son plein dans la maison close de Violetta.

Le travail du Chœur de l’Opéra de Québec, comme toujours, est efficace. Ce qui donne droit à une belle scène avec les amants et amantes qui se collent et forment un tout.

Grande beauté

Le premier acte est un peu linéaire. Les voix sont timides et un peu en retenue. L’acte suivant, où Violetta et Alfredo vivent amoureux, dans leur villa, amènera l’opéra à un autre niveau.

Un décollage qui se produit lors de la rencontre entre Violetta et Giorgio avec de beaux échanges entre Marianne Fiset et Gregory Dahl. Le baryton manitobain est en voix et tout en prestance, dans un rôle qui lui colle parfaitement à la peau.

La voix de la soprano originaire de Saint-Augustin-de-Desmaures se déploie. Les émotions et les sentiments qui l’habitent face au sacrifice qu’elle s’apprête à faire sont sentis. Le ténor Rocco Rupolo expose avec justesse la détresse qu’il ressent lors de la rupture.

Le troisième acte est superbe. On se retrouve dans la chambre d’une Violetta affaiblie. Des projections sur les éléments de décor simulent le mouvement des rideaux. L’Orchestre symphonique de Québec, sous la direction du chef espagnol Pedro Halffter Caro, offre un prélude d’une grande beauté.

Marianne Fiset est solide tout au long de ce segment et impériale lorsqu’elle pousse la note finale avec brio.