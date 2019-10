LESSARD, Soeur Simonne



s.c.s.l.À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 16 octobre 2019, à l'âge de 93 ans et 11 mois, dont 74 ans de vie religieuse, est décédée Soeur Simonne Lessard (en religion Soeur Saint-Georges), fille de feu George Lessard et de feu Delmerises Parent. La défunte demeurait à Lévis et était native de Gilead, Maine, États-Unis. Elle sera exposée à lale mardi 22 octobre de 9h à 11h et de 13h à 14h., sous la direction duElle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Soeurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées; sa famille : feu Noël Lessard (feu Fernande Savard), feu Edouard Lessard (feu Florence Baribeau), Rita Lessard (feu Jean-Louis Brodeur), Laurette Lessard (feu Laurent Baril), Joseph Lessard (feu Gilberte Savard), feu Lina Lessard, Pierre Lessard (feu Bernadette MacDougall et feu Claire Pépin), Georgette Lessard (Ronald Plourde), Maurice Lessard (Réjeanne Mongrain) et Thomas Lessard (Sherley); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines.