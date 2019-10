«Bernie is back»: pour le meilleur et pour le pire

Il y a peu j’évoquais sur ce blogue les ennuis de santé de Bernie Sanders et j’avançais que son infarctus pourrait constituer une excuse honorable pour justifier un retrait de la course à l’investiture. Je crois toujours qu’Elizabeth Warren est une meilleure candidate que lui cette année et qu’il est perçu comme trop radical pour vaincre Donald Trump lors de la présidentielle.

Le sénateur du Vermont refuse de baisser les bras et après une autre bonne performance pendant le quatrième débat, il continue de cumuler les dons et les appuis. Bien conscient qu’il a été doublé par Elizabeth Warren et qu’il figure maintenant au troisième rang, Sanders a décidé de faire du bruit et de frapper fort.

Parmi les appuis les plus importants, on note ceux de Rashida Tlaib, Ilhan Omar et, surtout, Alexandria Ocasio-Cortez. La campagne avait bien besoin de sang neuf et Ocasio-Cortez est devenue une force progressiste incontournable.

Si Bernie Sanders démontre qu’il a encore l’énergie de se battre, je me demande cependant si ses nouveaux appuis sont un gain réel ou s’ils ne vont pas éventuellement devenir des boulets. Le candidat malheureux à l'investiture 2016 est habitué à l’étiquette de socialiste et il a la franchise de reconnaître les coûts qu’entraîneront ses projets. Des projets qui passent très bien de notre côté de la frontière, mais pour lesquels il faudrait espérer des électeurs américains une ouverture à laquelle je ne m’attends pas. Proposer un système de santé comme celui du Canada et du Québec n'obtiendra pas rapidement des appuis. Il faudra du temps et de la souplesse dans l'application de la formule.

Bernie Sanders et les éléments les plus progressistes font le plein d’électeurs dans les zones urbaines de certains États des deux côtes du pays. Ces régions sont déjà dans le camp démocrate et y gagner de nouveaux appuis ne conduira pas à la victoire en 2020.

Les électeurs dont les démocrates ne se soucient pas assez se retrouvent dans les zones rurales ou moins densément peuplées. Des zones rurales qu’on retrouve dans les trois états perdus par Hillary Clinton en 2016 et qui ont fait la différence. Bernie Sanders peut-il compter sur Alexandria Ocasio-Cortez pour regagner la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan? Je ne crois pas.

Il reste quelques débats et le parcours des primaires/caucus pour que le Parti démocrate trouve sa voie. Je persiste à croire qu’une approche plus conservatrice ou moins audacieuse les servira mieux. Au cas où vous en douteriez, je vous assure que Donald Trump aime bien voir Elizabeth Warren en tête actuellement. Ses slogans et ceux des républicains sont déjà prêts!

Si les dirigeants et les stratèges démocrates étaient prêts à miser sur Joe Biden, je préfère encore les Buttigieg, Harris et Booker. Ce ne sera pas facile pour les candidatures plus centristes, deux des trois meneurs sont très progressistes et à part Buttigieg, les autres sont loin derrière. La lutte sera intéressante!

Caricature de Nathe Beeler, The Columbus Dispatch