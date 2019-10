Calendrier dévoilé pour les Capitales: plusieurs nouvelles équipes de passage à Québec

Les amateurs de baseball de Québec devront patienter jusqu’au 26 mai pour voir les Capitales à l’œuvre au Stade Canac dans la nouvelle mouture de la Ligue Frontier à 14 équipes, après la fusion avec la Ligue Can-Am officialisée la semaine dernière.

Le calendrier de la saison 2019 a été dévoilé et les premiers visiteurs de passage à Québec seront deux formations que les Capitales ne connaissent pas, les Otters d’Evansville, suivis du Freedom de Florence.

La campagne débutera le 15 mai pour les Caps, qui en seront à une première visite en Ohio, pour une série de trois matchs face aux Crushers de Lake Erie. Suivront ensuite deux autres séries chez les Wild Things de Washington, en Pennsylvanie, ainsi qu’au domicile des Jackals du New Jersey.

La moitié des 96 matchs se déroulera au Stade Canac, dont 30 à partir du 17 juillet, quand les températures moins clémentes seront choses du passé. Durant le premier mois de la saison, seulement six matchs locaux sont au programme.

Seulement trois absents

Les Capitales feront face aux 13 autres équipes de la Ligue Frontier pour au moins une série. Les seuls clubs qui ne passeront pas au Stade Canac sont les Slammers de Joliet, une équipe située à 48 km au Sud de Chicago, ainsi que les Crushers de Lake Erie.

Quant aux quatre autres clubs rescapés de la Can-Am, ils disputeront tous quatre séries face aux Capitales, soit 12 matchs chacun.

Les amateurs auront droit à la présence de sept clubs qui n’ont jamais foulé le losange à Québec. En plus d’Evansville et de Florence en mai, les Miners de Southern Illinois seront sur place du 19 au 21 juin, tout comme les Grizzlies de Gateway (26 au 28 juin), les Wild Things de Washington (24 au 26 juillet), les ThunderBolts de Windy City (18 au 20 août) et les Boomers de Schaumburg (21 au 23 août).