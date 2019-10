Charles Hudon doit s'engager davantage, selon Joël Bouchard

Joël Bouchard n’est pas passé par quatre chemins pour analyser le jeu de l’attaquant Charles Hudon en ce début de saison.

Questionné à savoir s’il était satisfait des performances du Québécois, l’entraîneur-chef du Rocket de Laval y est allé d’une longue analyse.

«Je le veux plus engagé dans sa façon de jouer. Quand il le fait, il est très bon. Mais quand il se met à hésiter, ça ne fonctionne pas. Les aptitudes de Charles vont ressortir quand son style de jeu sera identique à toutes ses présences.»

«Je le trouve imprévisible et ça fait en sorte que c’est difficile de jouer avec lui dans ces moments-là. Quand il est impliqué et investi, tout le monde en bénéficie. Ce n’est pas un mauvais gars. C’est juste que les aptitudes qu’il n’a pas le rattrapent tranquillement. Les 15-20 prochains matchs seront importants pour lui et pour sa carrière.»

En sept matchs cette saison, Hudon revendique trois points, dont deux buts. Il affiche un différentiel de -2.

Le Rocket visitera les Senators de Belleville, mercredi.