Corridor fait l’histoire

Le groupe montréalais francophone Corridor vient de lancer son troisième album, Junior, sur la légendaire étiquette de Seattle Sub Pop, rendue célèbre pour avoir signé Nirvana il y a une trentaine d’années.

Encore plutôt méconnu au Québec, Corridor suscite déjà un grand intérêt à l’étranger. Aujourd’hui même, le groupe indie post-punk quittera pour les États-Unis où il donnera quelques concerts à Washington, Philadelphie et New York. Les musiciens prendront ensuite l’avion pour aller jouer trois semaines en Europe, avec des passages notamment en France, en Allemagne et en Angleterre.

Tous les espoirs sont permis pour le groupe montréalais qui est maintenant représenté par Sub Pop à l’extérieur du pays [c’est l’étiquette québécoise Bonsound qui s’occupe du groupe au Canada].

En 33 ans d’existence, la célèbre compagnie de disques de Seattle n’avait encore jamais signé un groupe francophone. Après avoir fait partie de la vague grunge du début des années 1990, avec Nirvana et Soundgarden, Sub Pop continue d’épauler des artistes indie bien en vue, tels Father John Misty, Fleet Foxes et Beach House.

Entente rapide

« Peut-être la magie du groupe réside dans ses “hooks” accrocheurs, écrit Sub Pop sur son site à propos de Corridor. Peut-être est-ce le panache de la scène underground québécoise. Ou peut-être est-ce la camaraderie de Robert et Berthiaume qui jouent ensemble depuis l’âge de 14 ans. [...] Ils ont créé Junior, et si on veut être effronté, on dirait qu’il est spectaculaire. »

Corridor a vu le jour en 2012. L’an dernier, l’agent de tournée du groupe a envoyé quatre maquettes du futur troisième album à différents labels, dont Sub Pop.

Des représentants de la compagnie américaine sont ensuite allés voir jouer les Québécois à New York. « Ils ont tout de suite aimé ça et ils nous ont envoyé une offre la semaine d’après ! », raconte le chanteur Jonathan Robert. « C’est assez surprenant et rapide comment ça s’est déroulé. »

Avec ce nouveau contrat en poche — pour un album et deux autres à la condition que le premier fonctionne bien — les membres de Corridor se sont attaqués rapidement à la production de ce qui allait devenir leur troisième album, Junior. « On voulait battre le fer pendant qu’il était chaud », dit-il.

Même s’il ne fait pas encore courir les grosses foules au Québec, Corridor pourrait ainsi exploser à l’étranger, grâce à Sub Pop.

L’expression « nul n’est prophète en son pays » s’applique parfaitement pour les musiciens.