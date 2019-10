États-Unis: un accord négocié trouvé juste avant le grand procès de la crise des opiacés

Un accord à l’amiable a été trouvé juste avant l’ouverture prévue lundi d’un grand procès dans l’État américain de l’Ohio, opposant des géants pharmaceutiques et des États et collectivités locales, a annoncé un juge fédéral.

Cet accord partiel de dernière minute, âprement négocié après l’échec vendredi d’une précédente tentative de conciliation, a été dévoilé lundi au tribunal de Cleveland.

La transaction négociée, d’un montant de 260 millions de dollars selon le Washington Post, ne concerne que deux comtés et s’applique à trois grands distributeurs et un laboratoire israélien. Mais l’accord pourrait être étendu à l’ensemble des plaignants et se chiffrer en dizaines de milliards de dollars.