François Arnaud tourne dans Home

Aux dires d’Adam O’Brien, il s’agit d’un drame d’horreur psychologique (il cite en exemples Get Out et Hereditary), qui comprendrait « une twist qu’on n’a jamais vue au cinéma ». Il faut dire qu’O’Brien s’y connaît en films d’horreur. Bien qu’il ait réalisé Les aventures de Bakko et Gante, une série d’animation par ordinateur pour enfants diffusée à Radio-Canada, ce cinéphile averti a pondu plusieurs courts métrages du genre au cours des 10 dernières années, dont Bloodbath, A Little Off The Top (qui a été vu près de 4 millions de fois sur internet) et Insane, récompensé dans plusieurs festivals dont Fantasia.