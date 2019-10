La bague au doigt

Êtes-vous prêts ?

Après avoir effeuillé la marguerite pendant 40 jours (« Je l’aime, je ne l’aime pas, je l’aime, je ne l’aime pas... »), c’est ce soir que les électeurs canadiens vont choisir avec qui ils vont passer les quatre prochaines années.

LA VRAIE VIE

Terminée, la période bénie où les chefs de parti nous faisaient gentiment la cour, un genou sur le sol et un bouquet de fleurs à la main !

Finies, les belles sérénades sous le balcon, au clair de lune !

« Oh, ma dulcinée, tu es la plus belle, la plus douce, si jamais tu me choisis, je vais réaliser tes rêves les plus fous ! »

Ce soir, on passe aux choses sérieuses.

« Tonight’s the night », comme le chantait Rod Stewart. La Reine va bénir notre union, on va échanger nos vœux et nos bagues.

Et après une brève lune de miel où tout nous semblera possible, la vie va tranquillement reprendre son cours avec son cortège de déceptions. Dans un an, on regardera le politicien qui a fait battre notre cœur un soir d’automne et on aura l’impression de voir Homer Simpson. Écrasé sur le sofa, une bière dans la main et un bol de Doritos entre les cuisses. « Doh ! »

On aura beau chercher dans nos souvenirs, on ne se souviendra pas pourquoi on l’avait trouvé si irrésistible.

PÂTES MOLLES

On dira ce qu’on voudra, c’est quand même beau, une campagne, non ?

Les politiciens ont la solution à tous nos problèmes, ils disent Oui à toutes nos demandes, ils savent comment faire pousser l’argent dans les arbres !

Ils baissent les impôts, augmentent les dépenses, multiplient les programmes sociaux tout en protégeant l’environnement !

Vous ne les entendez jamais péter, jamais roter, en fait, ils ne vont jamais aux toilettes, ils sont toujours bien habillés, frais comme une rose, toujours de bonne humeur !

Ils cuisinent comme Ricardo, dansent comme Aldo, baisent comme Pedro...

C’est une fois que vous leur dites Oui que les choses se gâtent.

Tu avais fait une réservation au Laurie Raphaël et tu te retrouves chez Tony Pizza avec des pâtes trop cuites et un verre de piquette...

Et tu te demandes : « Coudonc, comment je me suis ramassé là ? Quand ça a commencé à chirer, au juste ? »

LES CYNIQUES

On dit qu’il ne faut pas être cynique, car le cynisme ne mène à rien...

Je veux bien. Mais comment ne pas l’être ?

Combien de fois avez-vous voté, vous ? Combien de campagnes électorales vous êtes-vous tapées au fil des ans ?

Avez-vous noté un changement ? Je veux dire, un réel changement ?

Nos élus continuent de gaspiller notre argent, on continue d’être taxés et imposés au max, les super riches continuent de placer leur fric dans des paradis fiscaux, les pauvres continuent de tirer le diable par la queue... C’est la même pièce qui joue depuis le début des temps. Seuls les acteurs changent.

Cela dit, quand on se compare, on se console.

À côté des problèmes qui accablent 90 % de l’humanité, nos problèmes semblent bien petits.

On est comme un client chez Best Buy, qui hésite entre une télé intelligente 49 pouces de Sony ou un écran plat 55 pouces de Samsung.