«La course des tuques» brille à l’international

Le film d’animation La course des tuques continue de séduire à l’étranger. Le long métrage québécois a récemment remporté un prix en Inde et deux autres en Pologne.

La réalisation de François Brisson et Benoît Godbout a été primée de l’honneur décerné au meilleur film d’animation au Aryan International Children’s Film Festival qui s’est tenu à Jaipur, en Inde. De plus, elle a été encensée du prix du public et d’une mention spéciale des propriétaires de salles lors du sixième Kids Kino International Film Festival présenté en Pologne.

Sortie il y a près d’un an au Canada, l’aventure familiale a généré plus de 2,5 millions $ au box-office du pays. Elle a trouvé preneur dans quelque 200 pays et territoires.

Son insertion dans la catégorie récompensant le meilleur album ou DVD de l’année au prochain Gala de l’ADISQ n’est qu’une des nombreuses nominations obtenues.

Hélène Bourgeois Leclerc, Gildor Roy, Ludivine Reding, Mehdi Bousaidan, Sophie Cadieux, Mariloup Wolfe, Anne Casabonne, Catherine Trudeau, Nicholas Savard L’Herbier et Sébastien Reding ont tous prêté leur voix à un personnage de «La course des tuques».