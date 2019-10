La croissance fulgurante de la MLS

La MLS connaît depuis quelques années une croissance fulgurante et l’annonce de l’entrée de Sacramento comme 29e formation du circuit en est une confirmation.

Le circuit dirigé par Don Garber compte actuellement 24 formations et l’intention est d’atteindre les 30 équipes... Pour le moment.

La ligue ajoute des équipes annuellement depuis 2017 et continuera de le faire au moins jusqu’en 2022. On parle de l’ajout d’une ou deux nouvelles équipes par année pendant une période de six ans.

Au cours de cette période, la ligue se sera enrichie de neuf équipes, c’est astronomique. On dénombre donc Atlanta et Minnesota en 2017, Los Angeles FC en 2018, Cincinnati cette saison, ainsi que Miami et Nashville qui se joindront au circuit l’an prochain. Elles seront suivies d’Austin (2021) et St. Louis (2022).

Recette

Dans sa croissance, la MLS adopte un modèle qui ressemble à celui de la Ligue nationale de hockey lors de ses périodes de croissance.

La LNH a fait une expansion de six formations en 1967 et une autre de quatre lors de la dissolution de l’Association mondiale de hockey, en 1979, mais a autrement toujours opté pour une progression d’une ou deux équipes dans les années 1970, 1990 et 2000.

Comparons des tailles similaires. Lors de sa première saison, en 1996, la MLS comptait dix équipes. Il y en aura 26 lors du début de la saison 2020. On parle de l’ajout de 16 équipes sur une période de 24 ans.

Dans le cas de la LNH, il y avait 12 équipes pour amorcer la saison 1967 et on a atteint le cap des 26 formations en 1993, soit en 26 ans.

Trop vite ?

La question est de savoir si cette croissance a été trop rapide pour la MLS. On pourrait probablement répondre oui et non.

Oui, parce que si la LNH, elle, a essentiellement développé le marché du sud des États-Unis, la MLS a pratiquement développé un continent, en ajoutant trois formations au Canada et 13 autres aux quatre coins des États-Unis.

Tout était donc à faire pour la MLS puisqu’il reste encore à ce jour plusieurs marchés très intéressants qui n’ont pas encore été exploités.

Cela dit, la croissance pratiquement annuelle depuis 2017 se fait peut-être un peu rapidement puisque la majorité des équipes perdent encore de l’argent et que certaines équipes ont du mal à suivre la parade.

Financement

Dans une industrie qui perd de l’argent, l’expansion des cadres est une bonne méthode de financement rapide.

Ce n’est évidemment pas le contrat de diffusion de 90 M$ US par année avec ESPN, Fox et Univision qui va faire vivre les équipes. Sur ce plan, la MLS est drôlement à la traîne des quatre autres circuits majeurs nord-américains.

L’expansion atteint donc un double objectif : développer un marché transfrontalier et donner des liquidités à des propriétaires qui en ont besoin, en attendant que l’investissement se transforme en profits.

Ainsi, depuis l’arrivée de New York City et Orlando, en 2015, et celle de Sacramento, en 2022, la ligue aura amassé plus de 1,2 milliard de dollars en frais d’expansion.

On parle donc de plusieurs millions de dollars pour arrondir les fins de mois d’investisseurs qui veulent développer leur produit et soutenir des opérations onéreuses, plus que les revenus qu’elles génèrent.

Deux vitesses

On notait que certains clubs peinaient à suivre la parade et c’est parce que les phases 2.0 et 3.0 dans le développement de la MLS ont été très rapprochées.

Avec l’ajout de formations comme le New York City FC, Atlanta, Los Angeles FC et certainement Miami Inter, on a assisté à un nouveau phénomène : les clubs qui veulent être parmi les meilleurs dès le départ.

Pour preuve, Atlanta a remporté la Coupe MLS à sa seconde saison l’an passé, New York termine régulièrement parmi les premiers de l’Association Est, obtenant le premier rang cette saison, et Los Angeles FC a terminé au premier rang dans l’Ouest cette année, à seulement la seconde saison de l’équipe en MLS.

À l’opposé, il y a les équipes qui prennent leur temps, comme Minnesota et Orlando, entre autres.

Si Orlando peine à atteindre ses objectifs, Minnesota a continuellement progressé pour terminer au 4e rang dans l’Ouest, avec 50 points, comme Salt Lake en 3e place après seulement trois saisons.

Il faut maintenant voir comment les autres formations issues de l’expansion plus ou moins récente vont s’ajuster à cette croissance fulgurante.

Sacramento en MLS

Photo d’archives

La franchise disputera sa première saison en 2022

La Major League Soccer a annoncé lundi que le Republic de Sacramento deviendrait sa 29e formation et qu’il disputerait sa première saison en 2022.

Sacramento est la dernière d’une importante série de villes à s’être jointes au circuit Garber depuis quelques années (voir autre texte).

La formation de la capitale de la Californie a obtenu son billet pour la première division de soccer nord-américaine en échange d’un droit d’accès de 200 millions de dollars US.

Le Republic, qui évolue en USL depuis 2014, logera dans un tout nouveau stade construit spécifiquement pour le soccer au coût de 252 millions $ US dans une partie en rénovation du centre-ville, et qui devrait ouvrir pour le début de la saison 2022 avec une capacité de 22 500 spectateurs.

Sacramento rêve à la MLS depuis la fondation du Republic, en 2012. Lors de l’annonce d’une nouvelle ronde d’expansion, la MLS avait invité Sacramento et St. Louis à soumettre leur candidature. St.Louis a accédé à la MLS au cours de l’été.

Longue attente

Un peu comme Montréal, Sacramento a attendu avant d’être acceptée au sein de ce club sélect.

« C’est difficile à croire que ça fait déjà quatre ans que j’ai dit que ce n’était pas une question de savoir si, mais plutôt de savoir quand Sacramento ferait partie de la MLS », a soutenu le commissaire Don Garber devant des partisans bruyants.

« Orlando et New York City venaient alors à peine de rejoindre nos rangs comme équipe numéro 19 et 20. »

Pour le commissaire, la progression rapide de sa ligue est en adéquation avec sa clientèle.

« Nous sommes la ligue qui compte sur la plus jeune base partisane en Amérique du Nord. »

Renaissance

Le commissaire Garber a insisté sur le fait que la capitale californienne est une ville dynamique qui est mordue de soccer.

« Sacramento est une ville en pleine montée qui est jeune et qui vit une renaissance. C’est une ville parfaite pour une ligue en croissance comme la nôtre. »

Sacramento n’est pas un très gros marché, mais compte sur un propriétaire principal, Ron Berkle, aux poches profondes qui a fait fortune avec une société de gestion de capital de risque.

La MLS entend également développer les rivalités régionales en Californie.

« Il s’agit de la quatrième équipe en Californie après les deux formations de Los Angeles et San Jose », a noté Garber.

Notons que Sacramento est située à un peu moins de deux heures au nord de San Jose.

Évolution des cadres

1996 | Columbus, D.C., Nouvelle-Angleterre, New York (auj. Red Bulls), Tampa Bay, Colorado, Dallas, Kansas City, L.A. Galaxy, San Jose

1998 | Chicago, Miami

2002 | Dissolution de Miami et Tampa Bay

2005 | Chivas USA, Salt Lake

2006 | Houston (déménagement de San Jose)

2007 | Toronto

2008 | San Jose

2009 | Seattle

2010 | Philadelphie

2011 | Vancouver, Portland

2012 | Montréal

2014 | Dissolution de Chivas USA

2015 | New York, City, Orlando

2017 | Atlanta, Minnesota

2018 | Los Angeles FC

2019 | Cincinnati

2020 | Miami, Nashville

2021 | Austin

2022 | St. Louis, Sacramento

Croissance des rangs

Année Équipe Année Équipe 1996 10 2012 19 1998 12 2015 20 2002 10 2017 22 2005 12 2018 23 2007 13 2019 24 2008 14 2020 26 2009 15 2021 27 2010 16 2022 29 2011 18

Coûts d’expansion

1998 | 20 M$

2006 | 10 M$

2007 | 30 M$

2009 | 35 M$

2012 | 40 M$

2015 | 100 M$

2017 | 100 M$

2018 | 150 M$

2020 | 150 M$ , 25 M$* Miami Inter (*montant déterminé par une entente préexistante entre la MLS et David Beckham)

2022 | 200 M$

Note : Les montants sont en devise américaine