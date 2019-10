L’audition de Nicholas Latifi se poursuit

Le Canadien Nicholas Latifi se rapproche d’un volant à temps plein en Formule 1, car il participera aux premières séances d’essais libres des trois derniers Grands Prix de la saison.

Selon le quotidien «L’Équipe», le pilote né à Montréal roulera à bord de la monoplace de Robert Kubica, la FW42, vendredi au Mexique. D’ailleurs, il est pressenti pour combler le départ du Polonais en 2020, Kubica ayant confirmé son départ de l’organisation britannique à la fin de la campagne.

«Je suis vraiment excité de revenir dans la voiture, puisque beaucoup de temps a passé depuis ma sortie précédente à Spa-Francorchamps. J’ai eu la chance de conduire au Mexique l’an dernier, donc je sais à quoi m’attendre, a déclaré Latifi sur le site de Williams. C’est une piste unique à cause de l’altitude et il y a un manque d’adhérence, ce qui rendra le défi plus imposant. Comme toujours, mon objectif restera de ne pas commettre d’erreur pour guider l’équipe vers la deuxième séance d’essais libres.»

«Nicholas a accompli un très bon travail chaque fois qu’il a dirigé l’auto cette saison et je suis heureux de compter à nouveau sur lui pour obtenir ses impressions sur nos récentes améliorations», a ajouté l’ingénieur de course senior de Williams, Dave Robson.

Après Mexico, la F1 se dirigera à Austin, au Texas, pour le GP des États-Unis prévu le 3 novembre. Ayant notamment eu l’occasion de montrer son savoir-faire aux essais du GP du Canada, Latifi devrait conduire à l’occasion des premiers essais le bolide de George Russell.