Le mariage homosexuel légalisé dans 28 pays

Trente ans après les premières unions civiles homosexuelles au Danemark en 1989, le mariage entre personnes de même sexe est aujourd’hui reconnu dans 28 pays.Depuis lundi soir minuit, le mariage gai est autorisé dans tout le Royaume-Uni, y compris en Irlande du Nord, dernier bastion où seul le « partenariat civil » était jusqu’à présent accepté.

En juillet, les députés britanniques, profitant de l’absence d’exécutif nord-irlandais depuis janvier 2017, avaient voté sa légalisation. Ce vote devait prendre effet si aucun gouvernement local n’était formé d’ici au 21 octobre.

En Europe, les pionniers

En 1989, le Danemark devient pionnier en autorisant les premières unions civiles pour les couples homosexuels.

Mais ce sont les Pays-Bas qui, en avril 2001, sont le tout premier pays à légaliser le mariage homosexuel, qui accorde plus de droits. Depuis, 15 pays européens leur ont emboîté le pas : Belgique, Espagne, Norvège, Suède, Portugal, Islande, Danemark, France, Luxembourg, Irlande, Finlande, Malte, Allemagne, Autriche qui a ouvert le mariage aux couples homosexuels cette année, et désormais la totalité du Royaume-Uni.

L’union civile reste le seul statut autorisé pour les couples homosexuels en Hongrie, Croatie, Grèce, Chypre, Suisse, Italie et République tchèque. Dans ce dernier pays, le gouvernement soutient un projet de loi légalisant le mariage gai, mais son sort est incertain.

Les Slovènes, qui reconnaissent une union civile, ont rejeté en 2015 par référendum le mariage gai.

L’Estonie est devenue en octobre 2014 la première ancienne république soviétique à accorder l’union civile aux homosexuels.

En Roumanie, où le mariage gai n’est pas autorisé, un référendum visant à graver l’interdiction dans la Constitution a été invalidé en octobre 2018, en raison d’une forte abstention.

Progrès dans les Amériques

Le Canada a été le premier pays du continent américain à légaliser le mariage homosexuel, dès juin 2005.

Aux États-Unis, il faudra attendre juin 2015 pour que la Cour suprême légalise le mariage gai dans tout le pays, alors que 14 Etats sur 50 l’interdisaient.

En mars, le tout premier mariage homosexuel de l’histoire des Etats-Unis (1971) a été officiellement validé au terme d’une bataille judiciaire de près d’un demi-siècle. A l’époque, un fonctionnaire de l’état civil du Minnesota ne s’était pas rendu compte que les deux conjoints étaient du même sexe.

En Amérique latine, cinq pays autorisent les mariages homosexuels : l’Argentine depuis juillet 2010, l’Uruguay, le Brésil, la Colombie et, depuis juin, l’Equateur. Si la Constitution de ce dernier pays établit toujours le mariage comme l’union entre un homme et une femme, sa Cour constitutionnelle a quant à elle approuvé le mariage gai, faisant ainsi jurisprudence.

La ville de Mexico avait été, dès 2007, la première en Amérique latine à autoriser les unions civiles entre personnes du même sexe, avant de légaliser le mariage en 2009, devenu progressivement autorisé dans la moitié des 32 Etats mexicains.

Au Chili, seule une forme d’union civile homosexuelle est reconnue.

Au Costa Rica, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle l’interdiction du mariage homosexuel en août 2018 et a demandé au Parlement, où siègent nombre de chrétiens évangéliques conservateurs, de modifier la loi dans les 18 mois.

Cuba, devant le rejet d’une partie de la population et des Eglises catholique et évangéliques, a renoncé à inscrire le mariage gai dans sa nouvelle Constitution adoptée en février, laissant d’ici deux ans le Code de la famille, qui sera soumis à référendum, l’inclure ou non.

Taïwan, seul en Asie

À Taïwan, le Parlement a légalisé en mai le mariage entre personnes de même sexe, deux ans après une décision historique en ce sens de la Cour constitutionnelle.

Au Moyen-Orient, très répressif, Israël constitue une timide exception. Sans être illégal, le mariage gai n’y est pas possible, faute d’institution habilitée à le prononcer, mais est reconnu quand il a été contracté à l’étranger.

En Océanie, la Nouvelle-Zélande a légalisé le mariage homosexuel en 2013. L’Australie n’a autorisé de telles unions qu’en décembre 2017, par un vote du Parlement.

Une exception en AfriqueSur un continent africain où une trentaine de pays interdisent l’homosexualité, l’Afrique du Sud se démarque, ayant légalisé depuis 2006 le mariage gai.