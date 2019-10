Le projet de voies réservées sur Lebourgneuf prolongé

La Ville de Québec dit avoir besoin de récolter davantage de données de circulation avant de pérenniser ou non la permission donnée aux automobilistes d’utiliser, sur une plus longue période de temps, les voies réservées du boulevard Lebourgneuf.

Autrefois, deux voies – une en direction est et l’autre en direction ouest – étaient réservées aux autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) et aux taxis, durant toute la journée, sept jours sur sept.

Or, depuis janvier 2019, le nombre d’heures de service sur ces voies réservées a été limité dans ce secteur extrêmement achalandé.

En semaine, les voies sont désormais réservées aux bus et aux taxis uniquement aux heures de pointe du matin et de l’après-midi. En fin de semaine, les voies réservées n’existent tout simplement plus.

Cette période d’essai devait initialement durer deux à trois mois. Mais l’administration municipale dit désormais avoir besoin de davantage de temps avant de pouvoir se décider.

« Le projet pilote se prolonge jusqu’en janvier 2020 pour permettre de récolter plus de données liées aux impacts sur la circulation », a fait savoir David O’Brien, porte-parole de la Ville de Québec. D’ici là, aucune donnée intermédiaire ne sera fournie. Le bilan ne pourra donc être fait qu’en janvier prochain, au bout d’un an d’usage.

« Bonne idée » de prolonger

Malgré l’absence de données sur l’évolution de la circulation dans le secteur, Axe Lebourgneuf, un organisme regroupant les gens d’affaires du coin, a affirmé avoir perçu une certaine amélioration depuis le début 2019.

« On se rend compte que ça va bien, surtout dans les endroits les plus critiques. À première vue, ça semble bien », a déclaré le directeur général Mario Bédard.

Ce dernier a également qualifié de « bonne idée » le fait de prolonger la période d’essai avant de prendre une décision. « C’est bien d’essayer les quatre saisons pour voir comment ça réagit, a-t-il mentionné. On a eu une réunion à ce sujet avec la Ville la semaine dernière et on a demandé à avoir les chiffres des derniers mois. »

Admettant qu’Axe Lebourgneuf « a un a priori favorable » à la pérennisation de la mesure, M. Bédard préfère toutefois obtenir les chiffres de circulation avant de se prononcer de façon plus définitive.

Voies réservées aux autobus sur le boulevard Lebourgneuf

Avant le 21 janvier 2019

Du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h

Le samedi et le dimanche, de 9 h à 18 h

Depuis le 21 janvier 2019