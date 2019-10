Les Colts au sommet

Les Raiders ont très mal paru face aux Packers, mais un jeu critique a changé le cours d’un match jusque-là serré, en fin de première demie. Le quart-arrière Derek Carr a foncé vers la zone des buts et échappé le ballon. Le ballon a franchi la ligne des buts hors de ses mains puis est sorti du terrain, ce qui a redonné possession aux Packers, qui ont inscrit un touché sur cette séquence offensive. Le pointage, qui était de 14-10, est passé à 21-10 et les Raiders n’ont plus jamais été dans le coup.