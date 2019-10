Les libéraux de Québec satisfaits

Même si les libéraux ont perdu leur majorité, l’ambiance était à la fête lundi soir lors du rassemblement des rouges de Québec.

À la brasserie sportive La Cage, à Laurier Québec, l’atmosphère a mis un certain temps avant de se réchauffer. Les militants libéraux ne sont arrivés sur place qu’en milieu soirée après avoir tout fait pour sortir le vote jusqu’à 21h30, heure de fermeture des bureaux de scrutin.Les premiers applaudissements ont fusé à 21h37 lorsque des résultats très préliminaires donnaient de l’avance à Joël Lightbound, dans Louis-Hébert. Quelques minutes plus tard, l’avance de Jean-Yves Duclos dans la circonscription de Québec a également été saluée avec des vivats.

À 22h01, l’annonce de l’élection d’un gouvernement libéral minoritaire a été accueillie avec des acclamations nourries.

Photo Jean-François Desgagnés

Ce n’est que vers 23h que le député sortant de Louis-Hébert, Joël Lightbound a été déclaré réélu. La centaine de militants réunis dans le secteur de Sainte-Foy l’ont longuement ovation. «On est en train de faire mentir tellement de monde qui disent que Québec est une ville de droite», a-t-il lancé à la foule.

Au même moment, Jean-Yves Duclos, était en avance, mais ne s’était toujours pas présenté au rassemblement libéral. Dans la région de Québec, les luttes étaient encore extrêmement serrées dans plusieurs circonscriptions.

«Message clair»

Satisfait des résultats préliminaires, M. Lightbound a cependant admis avoir reçu «le message clair» des électeurs qui ont décidé de garder son parti à l’œil en lui confiant un mandat minoritaire.

Photo Jean-François Desgagnés

«On va voir qui détient la balance du pouvoir. Je pense qu’on a beaucoup de valeurs en commun avec le NPD et avec les Verts. On va regarder comment est-ce qu’on peut travailler avec les différents partis», a-t-il lâché.

Disant prendre acte du résultat, le député de Louis-Hébert a ajouté que «le message clair des jeunes est d’en faire plus au niveau de la protection de l’environnement et de la réduction des inégalités». D’après lui, «il y a beaucoup de progressistes qui se fédèrent derrière le Parti libéral et qui voient qu’on a offert un gouvernement qui a été ambitieux pour le Canada et qui refusent le retour en arrière proposé par les conservateurs sur tellement d’enjeux dont l’environnement».

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Fait à noter, l’écrivain français Alexandre Jardin assistait au rassemblement libéral où il accompagnait une amie.