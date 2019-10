Que se passe-t-il avec Noah Juulsen?

Noah Juulsen a le feu vert des médecins depuis maintenant 10 jours. Mais le défenseur de 22 ans n’a disputé aucun match jusqu’ici avec le Rocket de Laval.

Est-il toujours incommodé par un trouble de la vue et des maux de tête?

«Zéro», a assuré lundi l’entraîneur-chef du Rocket, Joël Bouchard, qui a fait une mise à jour dans le cas de l’arrière de 6 pi 2 po.

«Lorsqu’on s’est assis avec Noah, on a trouvé qu’il n’avait juste pas eu assez d’entraînements en équipe ni la charge de travail d’un match.»

Lorsque Juulsen s’est rapporté au Rocket, l’équipe devait disputer cinq matchs en huit soirs. Un calendrier un peu trop condensé pour que Bouchard l’intègre à sa formation après une longue absence de la compétition.

«Quand tu joues cinq matchs en huit soirs avec des voyages, le temps d’entraînement est minime. Lorsque tu en profites, c’est pour 30 minutes», a-t-il expliqué.

«Ce n’était pas un contexte où on sentait que Noah avait eu assez de situations de match pour qu’il dispute deux rencontres en deux soirs», a-t-il raisonné.

«Il est à 100 %, mais...»

Juulsen a perdu presque une année complète de développement, lui qui n’a pas joué depuis le 27 décembre 2018. Il avait subi une fracture au visage après avoir été atteint par deux tirs le 19 novembre contre les Capitals de Washington.

Au cours de la campagne 2018-2019, il a été limité à 21 rencontres avec le Tricolore et à trois matchs avec le Rocket, et il souffrait de problèmes de vision et de maux de tête jusqu’à tout récemment.

«Il est à 100% partout, a précisé Bouchard. Mais il faut l’insérer dans des situations gagnantes. C’est notre travail aussi. Noah était d’accord. C’est une question de situations de jeu. Il devrait être correct [pour le prochain match].»