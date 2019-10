Un piège attend Artur Beterbiev. Mais il ne tombera pas dedans, a assuré son entraîneur, Marc Ramsay.

S’il en est certain, c’est en raison du caractère de son protégé, qui est un éternel insatisfait et un travailleur infatigable.

Après l’éclatante victoire de Beterbiev (15-0-0, 15 K.-O.) par arrêt de l’arbitre contre Oleksandr Gvozdyk (17-1-0, 14 K.-O.), vendredi dernier à Philadelphie, le patron de Top Rank, Bob Arum, a aussitôt annoncé l’identité du prochain rival du boxeur d’origine russe. Dans les premiers mois de 2020, Beterbiev affrontera l’aspirant obligatoire à son titre de l’IBF, le Chinois Meng Fanlong (16-0-0, 10 K.-O.).

Fanlong est un boxeur méconnu qui rappelle à Ramsay un «Lucian Bute des beaux jours».

«C’est un genre de combat-piège. Tout le monde va dire que ce sera un combat facile, mais ce ne sera pas le cas. C’est un bon défi. Il va falloir faire attention, a-t-il indiqué sur les ondes de TVA Sports, lundi.

«C’est un excellent boxeur. Il me rappelle beaucoup Lucian Bute dans ses bonnes années. Il est gaucher et il est très rapide et précis.»

Tous les atouts

Lorsqu’il a mis les pieds à Montréal en 2012, Beterbiev et Ramsay avaient mis la barre haute pour la carrière professionnelle du Tchétchène. Il voulait être champion du monde et obtenir toutes les ceintures de la catégorie des 175 livres. Il en détient aujourd’hui deux : celles de l’IBF et du WBC.

Si Beterbiev a accompli ces deux exploits, c’est grâce à son caractère et au fait qu’il est devenu un boxeur complet.

«Il veut toujours pousser la machine au maximum, a affirmé Ramsay. Sa plus grande source de motivation, c’est le dépassement personnel. C’est vraiment ce qui l’anime le plus. Il veut aussi satisfaire les gens dans son pays d’origine. Il a une fierté par rapport à ça.»

Beterbiev frappe aussi fort qu’avant, mais il est maintenant bien meilleur en défense, qui était sa seule lacune.

«Les gens sous-estiment son niveau d’habiletés. La première chose qu’on voit, c’est son impressionnante force de frappe, mais sa technique est elle aussi au niveau de l’élite de la division. On a pu le constater contre Gvozdyk.»

Par ailleurs, en toute fin d’entrevue, Ramsay a confirmé les informations obtenues par Le Journal de Montréal à l’effet qu’Eleider Alvarez remontera dans le ring en janvier aux États-Unis contre un adversaire qui reste à déterminer.