Une semaine grise et pluvieuse

MONTRÉAL – Un système dépressionnaire va apporter de la pluie et des nuages à partir de mardi sur l’ensemble de la province, et ce jusqu’à la fin de semaine.

La journée de lundi sera toutefois magnifique avec du soleil prévu pour le sud du Québec et des températures confortables au-dessus des normales de saison. Le centre et l’est de la province ne seront pas en reste puisque du soleil est aussi prévu. Des nuages sont toutefois attendus pour Sept-Îles et dans l’après-midi pour la Basse-Côte-Nord. Un ennuagement progressif est prévu pour le nord, et une alternance de soleil et de nuages marquera la journée pour l’ouest de la province.

À Montréal comme à Québec, la journée sera généralement ensoleillée et le mercure affichera respectivement 15 °C et 13 °C.

La journée de mardi sera nuageuse pour tout le monde. Il fera tout de même 16 °C à Montréal et 11°C à Québec.

C’est dans la nuit de mardi à mercredi qu’un système va arriver sur la province et amener beaucoup de pluie avec de fortes rafales de vent sur certains secteurs.

Des averses sont donc prévues pour la plupart de secteurs mercredi. À Montréal, la pluie tombera toute la journée et pourrait cesser au cours de la nuit. Au cours de l’après-midi, il fera 14 °C. À Québec, le scénario sera similaire, et il fera 10 °C.

Une alternance de soleil et de nuages est prévue jeudi à Montréal avec 30 % de probabilité d’averses, mais un retour de la pluie en fin de soirée. À Québec, la journée de jeudi sera nuageuse et la pluie sera de retour au cours de la nuit.

Les averses perdureront tout au long de la journée de vendredi sur la majorité des secteurs, ce sera notamment le cas à Montréal et Québec.

Le soleil devrait toutefois refaire son apparition pour la journée de samedi.