C’est jour d’élections fédérales aujourd’hui. Je vous invite à faire votre devoir de citoyen, soit celui d’aller voter. Les bureaux de vote seront ouverts de 9 h 30 à 21 h 30.

Créateurs d’emplois

Photo courtoisie

iA Groupe financier et Groupe TAQ sont au nombre des 38 entreprises honorées lors du 3e Gala des Prix Créateurs d’emplois du Québec présenté le 15 octobre dernier au Centre des congrès de Québec. Les deux entreprises ont remporté respectivement les prix « Champion » et « Coup de cœur » pour la région de Québec, lors de ce grand rendez-vous économique national créé par Fondaction, le Conseil de patronat du Québec et la Corporation des parcs industriels du Québec. En 2018, sur les 314 nouveaux emplois créés par iAGroupe financier au Canada, 233 étaient localisés dans la région de la Capitale-Nationale. Par ailleurs ce sont 22 nouveaux employés qui ont joint les rangs de TAQ en 2018. Sur la photo du haut, Pierre Dolbec, président et chef de la direction de la Corporation des parcs industriels du Québec, et Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, entourent Gabriel Tremblay, directeur général du Groupe TAQ. Sur la photo du bas, Pierre Dolbec, Jean-François Boulet, VP principal – Expérience clients et employés chez iA Groupe financier ; Mario Morin, VP chez Raymond Chabot Grant Thornton et Jérémie Ernould, conseiller municipal à la Ville de Québec.

Forces Avenir

Photo courtoisie

Gabriel Corbin-Rousseau, élève, et Nicolas Munger, professeur, du Collège des Hauts Sommets de Saint-Tite-des-Caps, se sont démarqués lors du récent Gala au secondaire Forces AVENIR présenté au Capitole de Québec qui honorait des jeunes et membres du personnel du secondaire qui se sont illustrés par leur engagement ou leur persévérance scolaire. Gabriel a remporté les grands honneurs dans la catégorie Élève persévérant en recevant la distinction de Grand lauréat provincial, alors que Nicolas Munger a reçu une médaille d’argent dans la catégorie Personnel engagé. Forces AVENIR est un organisme à but non lucratif dont la mission est de reconnaître, d’honorer et de promouvoir l’engagement étudiant et la persévérance scolaire. Sur la photo du haut, Gabriel est accompagné de Richard Martin, ambassadeur de la Fondation Choquette Legault. Sur la photo, du bas, Nicolas est entouré de Claude Savard, Vice-recteur adjoint aux études et aux affaires étudiantes chez l’Université Laval (à gauche) et Simon Corriveau, directeur des Services à la communauté universitaire au campus de Lévis de l’Université du Québec à Rimouski.

Heureux centenaire

Photo courtoisie

Mme Marguerite Tremblay fière résidente du Centre d’hébergement Pierre Dupré, de Baie Saint-Paul, célèbre officiellement son 100e anniversaire de naissance aujourd’hui. Née le 21 octobre 1919 à Petite-Rivière-St-François, Mme Tremblay s’est mariée en 1947 avec feu Maurice Tremblay, avec qui elle a vécu sur leur ferme à Baie Saint-Paul. Ses enfants Denyse, France (décédée en 2018) et Diane expliquent la longévité de leur mère par sa personnalité, sa sagesse, sa philosophie de vie ainsi que par mille autres qualités. Le centenaire de Mme Tremblay sera souligné le samedi 26 octobre, alors qu’elle sera entourée de ses deux filles, ses deux petites–filles (Valérie et Marie-Pier) ainsi que l’équipe du Centre Pierre Dupré.

Anniversaires

Photo courtoisie

Kim Kardashian (photo) femme d’affaires, productrice et animatrice américaine, 39 ans... Eddy LaBrie, auteur et ex-journaliste au Journal de Québec, 78 ans... Mélanie Turgeon, skieuse alpine retraitée, championne du monde en descente en 2003, 43 ans... Benjamin Presley Keough, fils de Lisa Marie, 27 ans... Annie Blanchard, chanteuse Star Académie 2005, 42 ans.. Jean Gauthier, Mercedes-Benz de Québec, 66 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 21 octobre 1969. Jack Kerouac (photo), 47 ans, romancier (Sur la route), poète américain et l’un des fondateurs du mouvement hippie.... 2016. Jean Gagné, 66 ans, mieux connu sous le nom de Frenchy Martin par les amateurs de lutte de la WWF des années 80... 2015. Peter Baldwin, 82 ans, acteur britannique... 1996. Lucille Desparois, 87 ans, conteuse et comédienne (Tante Lucille)... 1993. Denise Proulx, 64 ans, comédienne québécoise.