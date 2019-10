PAPILLON, Véronique Beaupré



Au centre d'hébergement de Donnacona, le 16 octobre 2019, à l'âge de 100 ans et 2 mois, est décédée chaleureusement entourée de l'amour de ses familles, madame Véronique Beaupré, épouse de feu monsieur Bernard Papillon et fille de feu monsieur Lauréat Beaupré et de feu madame Émilia Paquet. Elle demeurait autrefois à St-Basile. Madame Beaupré laisse dans le deuil ses enfants de la famille Papillon: Ghislain (Pierre Filiatrault), Réjean (Gisèle Simoneau), Hélène (Gaston Piché), François (Claire Chastenay), Charles-Auguste (Linda Marcotte), Lucie (Jean-Yves Genest) et Louis (Marie-Claude Martel); ses petits-enfants: Annie Piché, William Piché (Josée Marcotte), Daniel Papillon (Annie Pépin), Julie Papillon, Maude Papillon (Yannick Verrette), Mathieu Papillon (Ariane Côté), Pascal Papillon (Josiane Thibodeau), Émilie Papillon (Youssef Malo), Ludovic Papillon, Benjamin Genest (Chloé Drolet-Tremblay), Delphine Genest, François-Xavier Papillon (Isabelle Auger), Arnaud Papillon (Dominique Pageau-Lefebvre); ses arrière-petits-enfants: Jérémy, Laurent, Béatrice, Émile, Philip, Élodie, Édouard, Victor, Alexy, Kevin, Adam, Angélie, Ève, Abdel, Youri, Charles et Louis. Elle laisse aussi dans le deuil son frère Oswald (feu Jeanne D'Arc Dussault, Aline Gilbert), sa sœur Noëlla (Julien Masson) et sa belle-sœur Marie-Ange Julien (feu Louis-Georges Beaupré). Elle est allée rejoindre ses autres frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Beaupré et Papillon. Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Giroux Plamondon: Pierre (feu Lise Lachance), Michel (Nicole Lefebvre), feu Denis (Diane Lachapelle), Lucie (Yves Carreau), Andrée (Richard Bruno), Johanne, Richard (Karine Guillemette) et leurs enfants ainsi que plusieurs filleul(e)s, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Remerciements aux employés du Manoir Du Verger pour les bons services et au personnel du CHSLD de Donnacona pour leur soutien, les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lade 10h à 13h45.et de là au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/ Les formulaires seront disponibles au salon.