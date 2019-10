La défaite du Canadien au Minnesota, dimanche, a démontré deux choses : la troupe de Claude Julien n’a aucune marge d’erreur et elle doit éviter de répéter les mêmes erreurs. Elle doit être presque parfaite.

En haut de la liste des impairs, l’indiscipline coûte cher. Il faut éviter les mauvaises pénalités, d’autant plus que le jeu en infériorité numérique du Canadien est parmi les pires de la ligue au 27e rang, avec un taux d’efficacité de 71 %.

Le Tricolore doit éviter le cachot, où l’on revoit souvent les mêmes coupables : Tomas Tatar et Artturi Lehkonen. Ils doivent apprendre. Pour accéder aux séries éliminatoires, chaque joueur doit rouler à plein régime.

La défaite de 4 à 3 au Minnesota était presque prévisible, au lendemain d’une deuxième victoire en une semaine contre les champions en titre, les Blues de St. Louis. De plus, le Wild avait très mal paru, jeudi au Centre Bell, lors du premier jeu blanc de Carey Price.

Ça ressemblait à deux points faciles, mais le Canadien est tombé dans le piège en prenant le Wild à la légère. Il ne peut pécher par excès de confiance.

Un autre défenseur

Il y a bien de la profondeur à l’avant, mais c’est mince à la ligne bleue. Claude Julien n’a pas eu tort de réclamer de l’aide de son directeur général lorsque questionné à propos de Victor Mete.

Tout le monde aime bien Mete et il progresse, mais ce n’est pas le partenaire idéal pour Shea Weber. C’est un secret de Polichinelle que Marc Bergevin recherche un défenseur gaucher pour épauler Weber et il doit en obtenir un bientôt. Je dirais que c’est essentiel.

À mon avis, c’est le bon moment pour transiger. Chaque point au classement est important et plus la saison avance, plus les prix augmentent. Je me demande si on ne devrait pas laisser partir un jeune pour obtenir un solide défenseur numéro trois.

Une blessure à Shea Weber ou à Jeff Petry serait lourde de conséquences.

Drouin en confiance

Bonne nouvelle, l’attaque massive vient au 6e rang à 27 %. J’aime vraiment ce que je vois. Même lorsqu’elle ne produit pas, elle est menaçante, contrairement à l’an dernier, alors qu’elle avait beaucoup de difficulté à s’organiser.

L’attaque massive est une affaire de confiance et chaque équipe avec laquelle j’ai joué qui dominait à cinq contre quatre misait sur un ou deux joueurs confiants capables de transporter la rondelle en zone neutre, de ralentir le jeu en zone adverse et d’être patients avec la rondelle. C’est ce qu’on voit présentement avec Jonathan Drouin et Jeff Petry.

Plus de pression sur Kinkaid

Keith Kinkaid a mieux fait au Minnesota qu’à son premier départ à Buffalo, et honnêtement, on ne peut lui reprocher grand-chose dans la défaite contre le Wild. Sur le but gagnant, Zach Parise a réussi un tir extraordinaire sur une belle passe de Jason Zucker qui est passée au travers de trois bâtons de joueurs du Canadien. Hum !

J’ai aimé le fait que Kinkaid ait simplifié son jeu autour de son filet. Il ne peut manier la rondelle comme Carey Price et doit être prudent. Son spectaculaire arrêt de la mitaine en glissade va faire les jeux de la semaine, mais ça démontre qu’il n’est pas un technicien comme Price, qui aurait probablement reçu ce tir en plein milieu de la poitrine.

Comme Kinkaid n’a pas encore gagné, il aura plus de pression à son prochain match, mais il devra éviter de s’en ajouter lui-même. C’est le danger qui guette les gardiens auxiliaires et il sait bien qu’il doit jouer pour ,500. Il n’a pas un rôle facile.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Claude Julien volubile

Je ne reprocherai pas à Claude Julien d’être trop bavard, au contraire. Il ne s’est pas défilé lorsqu’il fut question du partenaire de Shea Weber, Victor Mete. Il a dit les vraies choses aussi dans le cas de Nick Suzuki. Ironie du sort, les deux joueurs ont marqué leur premier but le même soir. Pour Mete, c’est anecdotique, mais dans le cas de Suzuki, il a compris le message de Julien, qui lui reprochait d’être moins combatif. Il a montré du caractère.

Zucker et Boudreau

Vous savez que je ne suis pas le plus grand fan de mon ancien entraîneur Bruce Boudreau, mais je n’ai pas réagi outre mesure lorsque son attaquant Jason Zucker a dit que tout le monde devait être meilleur chez le Wild du Minnesota, incluant Boudreau. Ce n’est pas comme s’il avait visé uniquement l’entraîneur. D’ailleurs, Zucker a joint les actes aux paroles en jouant un fort match, dimanche, contre le Canadien. C’est ça du leadership. Cela dit, comme bien des gens, je crois que Boudreau est sur le respirateur artificiel à son poste chez le Wild.

Fleury et la tendance

Quelle performance de Marc-André Fleury, samedi à Pittsburgh, où il a blanchi son ancienne équipe 3 à 0 ! Il a été formidable et il en était à une neuvième sortie en neuf matchs. Je n’adhère pas à la théorie qu’on ne peut plus faire jouer un gardien pendant 60, 65 ou 70 matchs. Depuis qu’il est chez les Golden Knights, Fleury est utilisé presque tout le temps lorsqu’il est en santé et il n’a jamais si bien joué.

Price ou Kinkaid ?

C’est facile à dire aujourd’hui, mais j’étais d’accord avec la décision de Claude Julien de faire jouer Carey Price à St. Louis samedi et Keith Kinkaid au Minnesota dimanche, plutôt que l’inverse. Price est solide et il venait de signer un jeu blanc. Battre le Wild était un beau défi pour Kinkaid. Je comprends la décision, mais vous savez quoi ? J’aurais tout de même aimé voir Price dans les deux matchs. Nous sommes en début de saison et il n’est certainement pas fatigué.