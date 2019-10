Chaude lutte à Québec

À Québec, Jean-Yves Duclos et Christiane Gagnon sont pratiquement à égalité.

Les électeurs de Québec vont se réveiller mardi matin sans savoir qui sera leur prochain député. Le libéral Jean-Yves Duclos aurait une avance d’à peine 15 voix sur la bloquiste Christiane Gagnon.

Ce suspense haletant n’est d’ailleurs pas prêt de se terminer, car les résultats du vote «hors-circonscription» n’auraient pas non plus été comptabilisés pour le moment.

Vers 2h du matin, dans la nuit de lundi à mardi, les résultats officiels indiquaient que M. Duclos avait une avance de 147 voix après le dépouillement de 224 bureaux de vote sur 227. Or, selon des sources libérales, les trois dernières boîtes de scrutin restantes ont été dépouillées et l’avance de M. Duclos ne serait plus que de 15 voix. Des problèmes techniques à Élections Canada auraient empêché, pour le moment, la publication des résultats de ces trois derniers bureaux.

Aussi, toujours selon des sources présentes au rassemblement libéral de Québec, le résultat du vote «hors-circonscription» n’est pas encore connu. La loi permet, sous certaines conditions, à des personnes qui ne résident pas temporairement dans leur circonscription, de voter à un des bureaux de scrutin à travers le pays. C’est également le cas des électeurs qui habitent à l’étranger.

«On n’a pas encore les résultats finaux. Tout le monde les attend avec impatience. On va être patient», a réagi Jean-Yves Duclos, vers 2h du matin, dans la nuit de lundi à mardi.

Un recomptage des voix à Québec est très probable.