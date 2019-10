La Fondation Lépine Cloutier/Athos tient sa 4e soirée-bénéfice « Chic avec une touche de doré » ce soir, de 18 h à 21 h, à la salle des Promotions du Séminaire de Québec. Les profits de la soirée, présentée sous la présidence d’honneur de Jean-Paul B. Lachapelle, MBA, directeur général de la Caisse des Rivières de Québec, seront remis à La Passerelle, organisme qui vient en aide aux autistes de 18 ans et plus, et à la Fondation de l’Université Laval, qui permet aux personnes vivant le deuil d’un proche de terminer leurs études universitaires par le biais de bourses d’études.

Les 10 ans de Fils de Pub

Photo courtoisie

C’est ce soir (sur invitation), dès 17 h 30, chez Cécile & Ramone à Québec, qu’André Lambert célébrera, en compagnie de ses clients, partenaires et amis, le 10e anniversaire de Fils de Pub, son agence de publicité et rédaction publicitaire à Québec. Depuis sa création en 2009, Fils de Pub a travaillé avec près d’une centaine d’entreprises de la région de Québec dans divers domaines tels que concessionnaires automobiles, restaurants, jardineries, chiropraticiens, cliniques médicales, orthésistes, OBNL et plusieurs autres. Le duo d’humoriste Corbeil et Maranda fera les frais du spectacle.

Une expertise unique, riche de 40 ans

Photo courtoisie

Le Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH) a célébré récemment son 40e anniversaire de fondation. À cette occasion, Raymonde Fillion a reçu des mains du directeur général, Dominique Salgado, le Prix Richard Chabot soulignant ses nombreuses années d’implication bénévole au sein de l’organisme.

Nouvelle résidence pour retraités

Photo courtoisie

Le Groupe Maurice a inauguré récemment son nouveau complexe résidentiel pour retraités, MARGO. Située à l’angle des rues Métivier et J.-B.-Michaud à Lévis, la résidence, qui se déploie au cœur d’un quartier dynamique, à proximité de plusieurs services et commerces, comprend 305 appartements-services et 23 unités de soins. La résidence, qui a ouvert ses portes en juin dernier, enregistre d’ailleurs déjà un taux d’occupation de 75 %. MARGO est l’une des trois résidences inaugurées par le Groupe Maurice cet automne seulement. Sur la photo, Luc Maurice, président du Groupe Maurice (4e à partir de la gauche) et Marc-André Mouton, directeur général (5e) de la résidence MARGO et son équipe de gestion.

Centre des congrès inauguré

Photo courtoisie

Le Centre des congrès Mont-Sainte-Anne, fraîchement agrandi et rénové, a été inauguré récemment en présence de plusieurs invités, élus, partenaires et médias. Des investissements de 5 M$ ont permis de rénover le Centre des congrès aux standards actuels et d’en augmenter la superficie à plus de 23 000 pieds carrés. En incluant les espaces réunion du Château Mont Sainte-Anne, ce projet lui permet de conserver son statut de plus grand Centre des congrès en villégiature au Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Lefrançois, préfet de la MRC Côte-de-Beaupré, Pierre Renaud, maire de la ville de Beaupré, Émilie Foster, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Sébastien Roy, directeur du Château Mont-Sainte-Anne, et Jean-François Ermel, président du C.A. du Centre des Congrès Mont-Sainte-Anne.

Anniversaires

Photo courtoisie

Yvan Ponton (photo), comédien, acteur et animateur québécois (RDS), 74 ans... Helmut Lotti, chanteur belge, 50 ans... Stéphane Quintal, adjoint du préfet de discipline de la Ligue nationale de hockey (LNH), 51 ans... Jeff Goldblum, acteur américain, 67 ans... 1983. Raymond Bachand, ex-ministre des Finances du Québec, 72 ans... Claude Charron, ex-animateur (TVA), 73 ans... Catherine Deneuve, actrice française, 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 octobre 2018. Gilberto Benetton (photo), 77 ans, chef d’entreprise italien, cofondateur et codirecteur, avec ses frères et sa sœur, du groupe Benetton... 2015. Antoine Bouchard, 83 ans, organiste, professeur d’orgue à l’UL (1961-1997) et directeur de l’école de musique (1977-1980)... 1998. Jean Rafa, 88 ans, fantaisiste français... 1987. Lino Ventura, 68 ans, acteur italien... 1979. Nadia Boulanger, 92 ans, musicienne française et chef d’orchestre.