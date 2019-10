Collision entre une autopatrouille du SPVQ et un chevreuil

Une autopatrouille du SVPQ a percuté un chevreuil mardi soir à Québec.

L’accident est survenu dans le secteur du boulevard de la Colline, au nord de Québec.

Le véhicule a été endommagé mais le policier n’a pas été blessé.

Les collisions sont moins nombreuses près de Québec mais les bêtes sont bien présentes dans la couronne nord.

Ailleurs, la Beauce est aux prises avec une surpopulation de cervidés alors que les collisions routières qui ont presque doublé sur la route 173.

Sur l’autoroute 73, les clôtures ont réduit le nombre d’accidents.

Plus au sud, dans le secteur est de Saint-Georges, les chevreuils se promènent quotidiennement dans les rues résidentielles.

Au Québec, plus de 7000 accidents routiers sont causés par la grande faune et le chevreuil est en tête de liste. Les mois d’octobre et novembre sont particulièrement à risque.

Les périodes les plus à risque pour ce genre de rencontre sont l’aube et le crépuscule.

Selon le CAA-Québec, lorsqu’une collision est inévitable, vous pouvez à tout le moins minimiser les risques de blessures graves en gardant en tête les directives suivantes :