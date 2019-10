CANTIN, l'abbé Lucien



À l'unité de soins de la Résidence Cardinal-Vachon, le 10 octobre 2019 à l'âge de 97 ans et 8 mois, est décédé l'abbé Lucien Cantin, fils de feu Arthur Cantin et de feu Delphine Genest. Il était originaire de Saint-Augustin-de-Desmaures. Ordonné prêtre le 10 juin 1951, l'abbé Cantin a inauguré son ministère à titre de vicaire à la paroisse de Saint-Casimir. En 1956, il est nommé vicaire à Notre-Dame-de-Pitié puis, à Saint-Malo, en 1962. Il devient aumônier à l'école secondaire Marie-de-l'Incarnation et au Centre d'apprentissage des Métiers de la Construction et vicaire à Saint-Rodrigue en 1964. Il est successivement nommé curé à Saint-Nazaire en 1969, à Sainte-Brigitte-de-Laval en 1972, et à Notre-Dame-de-la-Jacques-Cartier en 1978. Il devient vicaire à East-Broughton et à Ste-Clothilde en 1985, puis l'année suivante, à Saint-Charles-Borromée. À l'âge de la retraite, il accepte de servir à titre d'administrateur, principalement dans la région de Portneuf ainsi que dans les régions de Beauce, Charlevoix, l'Amiante et Québec. La famille recevra les condoléances en chapelle ardentede midi à 14h.et de là, l'inhumation suivra au cimetière paroissial de l'église Saint-Augustin. Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces; ses confrères ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre ses frères et ses soeurs: Cyrille, Arthur, Charles-Émile, Marie, Anne, René, Rosaire, Albert, Alice et Jules qui l'ont précédé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix, via leur site internet. La famille tient à remercier le personnel de l'unité de soins de la Résidence Cardinal-Vachon, pour les bons soins prodigués.