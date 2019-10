Dernière chance pour les bancs du Colisée

Les nostalgiques ont une dernière chance de se procurer des bancs du Colisée: 1000 sièges non réclamés seront remis en vente cette fin de semaine.

• À lire aussi: Le Colisée Pepsi sera démoli en 2020

Les amateurs qui étaient repartis bredouilles lors de la première mise en vente auront donc une dernière chance de mettre la main sur une paire de bancs.

Au terme de la première journée de distribution des sièges qui préalablement avaient été réservés, 1000 unités n’ont pas été réclamées.

«La Ville de Québec annonce qu’elle tiendra une troisième et dernière journée de vente, ce samedi 26 octobre 2019, afin d’écouler les bancs restants du Colisée», a-t-on annoncé par communiqué mardi. Le principe du premier arrivé, premier servi, prévaut toujours et les gens qui s’étaient montrés intéressés lors de la première vente seront contactés en premier, indique la municipalité.

Les modalités sont toujours les mêmes: les bancs se vendent en paire au coût de 60$ et on limite les achats à trois paires par personne. Les bancs qui restent ne sont pas autographiés. Sur les 4000 bancs annoncés, 3000 étaient en état acceptable pour la vente et 1920 ont trouvé preneurs. Environ 450 bancs ont été autographiés par les huit anciens joueurs des Nordiques. Plus de 5000$ ont été remis à deux organismes, soit la Fondation Élan et Accès-Loisirs Québec.