Des courses à surveiller ailleurs au Canada

Des nombreux candidats vedettes jouaient leur survie, lundi, un peu partout au Canada. Survol des principales victoires et défaites de la soirée.

Course à trois dans Vancouver Granville

La soirée s’annonçait longue dans Vancouver Granville, alors qu’une véritable course à trois se dessinait entre les libéraux, les conservateurs et l’indépendante Jody Wilson-Raybould. L’ex-ministre de la Justice avait été expulsée du caucus libéral par Justin Trudeau, après l’avoir accusé d’avoir fait pression dans le dossier SNC-Lavalin. Au moment de mettre sous presse, elle obtenait 25% des suffrages, contre 26% pour le libéral Taleeb Noormohamed, et 28 % pour le conservateur Zach Segal.

Un pari raté pour Jane Philpott

Après avoir claqué la porte du Parti libéral en même temps que Mme Wilson-Raybould, Jane Philpott tentait de se faire réélire comme indépendante. Les électeurs lui ont préféré la libérale Helena Jaczek. Son profil ressemble à s'y méprendre à celui de Mme Philpott : femme, médecin... et ex-ministre de la Santé. La Dre Philpott est arrivée troisième dans son comté, avec 22,3 % des voix, loin derrière la Dre Jaczek, préférée par 37,8 % des électeurs.

Freeland facilement réélue

C’était LE nom qui circulait parmi les libéraux pour succéder à Justin Trudeau, advenant sa défaite. Élue pour la première fois en 2015, l'ex-journaliste a su se hisser rapidement parmi les ministres les plus influents de l’équipe Trudeau. Actuellement aux Affaires étrangères, elle pourrait demeurer en poste, ou aspirer à d’autres fonctions clés du prochain cabinet. Mme Freeland obtenait 52,9 % des voix au moment de mettre sous presse dans son château fort libéral du centre-ville de Toronto.

La défaite de Raitt, la faute de Doug Ford ?

C’est le kayakiste olympique et candidat libéral Adam van Koeverden qui a remporté l’or face à la députée conservatrice Lisa Raitt, en obtenant 47 % des suffrages dans Milton. Depuis toujours associée à l’aile progressiste de son parti, l’ex-ministre Raitt régnait dans ce secteur du sud de l’Ontario depuis 2008. Mais le mécontentement des Ontariens face aux conservateurs de Doug Ford et d’Andrew Scheer lui a finalement coûté son siège.

Le dernier des libéraux en Saskatchewan

Seul libéral élu en Saskatchewan en 2015, Ralph Goodale n’est pas parvenu à répéter son exploit. Cible d’attaques constantes des conservateurs, l’ex-ministre devra céder son siège à Michael Kram dans Regina-Wascana, circonscription voisine de celle d’Andrew Scheer. Les libéraux obtenaient au moment de mettre sous presse 33% des votes, contre 48% pour les conservateurs.

Une lutte contre les verts... et le cancer

Très populaire au Nouveau-Brunswick, le libéral Dominic LeBlanc a été un des premiers membres du cabinet Trudeau à être réélu... et ce même s’il n’a pas réellement mené de campagne, en raison de son combat contre un cancer. Il l’a finalement emporté avec près de 47 % des votes, loin devant la candidate verte Laura Reinsborough.