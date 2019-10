En mai dernier, l’ancien sénateur André Pratte se défendait d’avoir voulu faire «avancer les intérêts de Power Corporation»

En mai dernier, le sénateur André Pratte, qui a annoncé sa démission lundi soir, se défendait d’avoir voulu faire «avancer les intérêts de Power Corporation».

Au lendemain du départ d’André Pratte au Sénat, nous vous proposons cette entrevue bouillante avec Antoine Robitaille faite en mai sur QUB radio qui touche les conflits pouvant découler du droit au double emploi dont jouissent les sénateurs.

«La question que vous soulevez est: ‘’est-ce qu’un sénateur ou une sénatrice devrait pouvoir avoir un autre emploi?’’. Pour l’instant le code d’éthique du Sénat le permet, l’autorise et même l’encourage en autant que le sénateur ou la sénatrice ne se place pas en situation de conflit d’intérêts», avait expliqué André Pratte à l’émission «Là-haut sur la colline» à QUB radio, en mai dernier.

Rappelons que l’ancien éditorialiste de «La Presse», nommé sénateur en 2016, s’était excusé d’avoir eu des rencontres politiques dans son bureau de Power Corporation à Montréal, où il avait été un employé jusqu’à l’automne 2018.

M. Pratte avait mentionné que les rencontres avaient eu lieu à son bureau pour des «raisons pratiques» et non pour faire «avancer les intérêts de Power Corporation».

Enfin, il avait admis que son cas suscitait une réflexion et qu’une révision du code d’éthique pourrait déboucher sur la fin du droit au double emploi.

André Pratte démissionne en pleine soirée électorale

Lundi soir, à la fermeture des bureaux de vote lors soirée électorale, André Pratte a annoncé qu’il démissionnait du Sénat, affirmant qu’il n’a plus la motivation nécessaire.

«Il peut venir un temps où l’on constate que l’on n’a plus les aptitudes et la motivation nécessaires pour accomplir la tâche qu’on nous a confiée. Après trois ans et demi au Sénat du Canada, telle est la conclusion à laquelle j’en arrive», a écrit l’ancien journaliste dans une lettre qu’il avait fait parvenir le 10 octobre dernier à la gouverneure générale, Julie Payette.

En démissionnant à l’âge de 62 ans, le sénateur renonce à un salaire annuel de 150 000 $ qui lui aurait été versé jusqu’à ses 75 ans.