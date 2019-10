«Faire le beau»: P.-A. Méthot franchit le cap des 100 000 billets vendus

P.-A. Méthot a toutes les raisons du monde de sourire. Après le succès de son «Party Disco» présenté le week-end dernier à Montréal, l'humoriste a officiellement surpassé la barre des 100 000 billets vendus de son plus récent spectacle, Faire le beau.

Ce deuxième «one-man-show» est destiné à un public de 16 ans et plus. Il est offert depuis janvier un peu partout au Québec.

L'engouement des gens est tel que P.-A. Méthot a décroché une nomination aux prochain Gala Les Olivier, en décembre, dans la catégorie Meilleur vendeur de l'année. Il pourrait aussi mettre la main sur un Félix cette semaine, lui qui est finaliste pour le prix du Spectacle d'humour de l'année à l'ADISQ.

Faire le beau donne suite à Plus gros que nature lancé en 2013. Avec ce dernier, l'humoriste est monté sur scène pendant cinq ans, incitant plus de 300 000 personnes à se déplacer pour le voir et l'entendre.

Pour connaître les nombreuses représentations de Faire le beau au cours des prochains mois: www.pamethot.com.