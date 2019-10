Forteza a soif de championnat

Fabiola Forteza ne tient plus en place. À sa dernière année dans l’uniforme du Rouge et Or, la joueuse de rugby se prépare à vivre une troisième finale consécutive contre les Gee-Gees d’Ottawa, mais, cette fois, pas question d’essuyer un autre affront.

Le Rouge et Or sera à la recherche d’un premier titre provincial depuis 2011 et Forteza entend bien mettre fin à cette disette, surtout que Laval a été parfait en saison régulière avec six victoires.

En demi-finale, les filles de Kévin Rouet n’ont fait qu’une bouchée de Concordia en l’emportant 50-5. La joueuse de 24 ans a contribué avec un essai.

« J’attends ça depuis le début de mes années d’admissibilité. D’avoir vécu cinq demi-finales contre Concordia, ça fait en sorte que je veux encore plus la première place [...] C’est toujours le même petit train, et là, je veux casser ce petit train en finale », a déclaré celle qui évolue à la position de troisième ligne, assurant cependant ne pas ressentir de pression supplémentaire à gagner en dépit de la saison de rêve.

Ingrédients importants

Forteza a sa petite idée de la recette à appliquer pour finalement s’emparer de la bannière du RSÉQ, vendredi soir, sur le terrain du PEPS.

« Dans les dernières années, j’ai l’impression qu’on embarquait dans leur façon de jouer qui est très rude et agressive. Leur façon de jouer, ça peut paraître intimidant. Il ne faut pas se laisser écraser. Il faut se concentrer sur notre jeu et ne pas se laisser surprendre », a expliqué l’étudiante à la maîtrise en nutrition.

Existe-t-il une rivalité entre les clubs des deux capitales ?

« On a une certaine amertume envers cette équipe comme cela a été le cas avec Concordia. Cela dit, il ne faut pas utiliser cette haine pendant le match. Ce qui nous fera gagner, c’est de se focaliser sur notre jeu plutôt que d’être frustrés », a exposé Forteza.

Équipe équilibrée

Selon elle, l’équilibre des forces au sein du vestiaire a contribué à bâtir la fiche immaculée du Rouge et Or, et ce, bien qu’il n’y ait aucune « vedette » dans les rangs. « On fait tout bien. »

3 étoiles du Rouge et Or

1. Fabiola Forteza

Rugby

M. Nutrition

Élue athlète par excellence du RSEQ en rugby plus tôt dans la semaine, elle a reçu le titre de joueuse du match grâce à un essai marqué dans la victoire de 50 à 5 du R et O sur Concordia en demi-finale.

2. Loïck Laramée

Photo courtoisie

Golf

Administration des affaires — immobilier

Il a aidé l’équipe masculine de golf RetO à remporter le Le Moyne Fall Invitational du circuit NCAA dans l’État de New York ce week-end, terminant au 2e rang à l’individuel (-3) grâce à une excellente carte de 67 lors de la dernière ronde.

3. Nicolas Fortin

Photo courtoisie, Mathieu Belanger

Volleyball

Microbiologie

Le match d’ouverture du Rouge et Or samedi dernier au PEPS a été l’affaire de la recrue, qui a réussi 14 attaques marquantes dans un gain de 3-0 face à Sherbrooke.

► Performances dignes de mention

Anne-Sophie Tanguay

Volleyball

Kinésiologie

Elle a aidé le Rouge et Or à remporter son ouverture locale en 5 sets contre Sherbrooke, réussissant notamment 19 attaques marquantes.

Virginie Deschênes

Soccer

Sciences infirmières

Elle a marqué ses deux premiers buts de la saison vendredi dernier dans une victoire de 4-1 du Rouge et Or sur l’UQTR.

Gino Temguia

Soccer

D. Pharmacie

Sans s’inscrire à la feuille de pointage, il a joué deux excellents matchs le dernier week-end pour assurer au Rouge et Or une place en éliminatoires, notamment dans le gain de 2-0 contre McGill au dernier match de la saison.

Khaléann Caron-Goudreau

Basketball

MBA Global business

Elle a joué un rôle important dans les deux victoires de son équipe au Tournoi Rouge et Or, marquant notamment 22 points dans un gain de 76-53 contre Toronto.

Sidney Tremblay-Lacombe

Basketball

Enseignement de l’éducation physique et à la santé

Joueur le plus constant en offensive lors du Tournoi Rouge et Or du dernier week-end, il a marqué 21, 19 et 13 points dans les 3 duels.

- Avec la collaboration de Mathieu Tanguay

► À venir cette semaine

VOLLEYBALL

Vendredi 18 h (F) c. Ottawa

PEPS

Dimanche 14 h (F) c. UQAM

RUGBY

Vendredi 18 h 30 c. Ottawa

PEPS – finale RSÉQ