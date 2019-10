Il faudra avoir Les Nationals à l’œil

La présence des Nationals de Washington en Série mondiale excite-t-elle l’ancien partisan des Expos qui sommeille en vous ? C’est le cas pour certains quand on parcourt les réseaux sociaux. Mais en ce qui me concerne, il n’en est rien, bien que je me réjouisse pour les Nationals et leurs fans.

Les Nationals n’ont rien à voir avec les Expos, même si leur gérant Dave Martinez a évolué à Montréal durant quatre ans. Les Expos sont morts et enterrés depuis 15 ans. S’ils renaissent, il sera difficile, encore là, de faire un lien avec ceux que les amateurs de 25 ans et plus ont connus.

Pas de connexion

La connexion était plus facile à faire entre les Nordiques et l’Avalanche quand celle-ci a remporté sa première coupe Stanley, en 1996. Le souvenir des Nordiques était encore tout frais à Québec. Ils avaient déménagé l’année précédente.

Si je me souviens bien, des gens avaient défilé sur la Grande Allée le soir que le colosse défenseur Uwe Krupp avait marqué en prolongation le but qui avait valu la coupe contre les Panthers de la Floride.

Aujourd’hui, la plupart des anciens partisans des Nordiques ont fait leur deuil. L’Avalanche ne leur rappelle plus leurs Nordiques chéris depuis longtemps.

La grande majorité des fans qui adoraient les Z’Amours ressentent le même sentiment. La coupure avait même commencé avant que les Expos ne déménagent à Washington parce que leur équipe ne leur disait plus rien depuis longtemps.

Remontée à l’image des Blues

La Série mondiale, qui s’amorce ce soir à Houston, ne s’annonce pas moins palpitante pour les gens que le baseball intéresse encore. Les Astros, qui en sont à une deuxième participation en trois ans à la grande classique automnale, ont une équipe excitante.

Si on veut faire une comparaison dans le cas des Nationals, on peut faire un parallèle avec les Blues de St. Louis de la saison dernière. À l’instar des détenteurs de la coupe Stanley, les Nationals n’allaient nulle part à un certain moment cette année.

Après 50 matchs, ils présentaient une fiche de 19 victoires contre 31 défaites, ce qui constituait le quatrième pire dossier parmi les 30 équipes du baseball majeur. À partir de là, ils ont renversé la vapeur en conservant une fiche de 74-38 et ont remporté leurs huit derniers matchs de la saison.

Ils ont ensuite vaincu les Brewers de Milwaukee dans le match pour le quatrième as, remonté les Dodgers de Los Angeles en série de division et balayé les Cardinals de St. Louis en série de championnat de la Ligue nationale.

Attention aux équipes hot !

Les Nationals s’amènent en Série mondiale dans le rôle de négligés, mais attention ! Une équipe hot peut soulever des montagnes.

Cette série devrait en être une de lanceurs. Il y a longtemps, d’ailleurs, que l’on a vu autant d’artilleurs de premier plan chez les deux équipes en présence en Série mondiale.

Les Astros comptent dans leur rotation deux gagnants de 20 victoires en saison régulière, soit Justin Verlander (21-6) et Gerrit Cole (20-5).

Le 31 juillet dernier, ils ont réalisé un coup fumant en faisant l’acquisition de Zack Greinke.

Ce dernier montrait une fiche de 10-4 avec les Diamondbacks de l’Arizona. Il a continué son bon travail avec les Astros en maintenant une fiche de 8-1 pour terminer la saison avec un dossier global de 18-5.

Du côté des Nationals, on retrouve Stephen Strasburg (18-6), Max Scherzer (11-7) et Patrick Corbin (14-7).

Beaucoup de retraits au bâton et de circuits

Les spectateurs qui s’amusent à exposer des pancartes pour souligner chaque retrait au bâton feraient mieux de bien s’approvisionner en papier.

Cole (326), Verlander (300) et Greinke (187) en ont totalisé 813 pour les Astros en saison régulière. Strasburg (251), Scherzer (243) et Corbin (238) en ont effectué 732 chez les Nationals.

Mais on pourrait voir aussi beaucoup de circuits dans cette série.

Verlander, qui a attribué la hausse fulgurante des circuits cette année à la fabrication de la balle, en a accordé 36. Il s’agit d’un sommet dans sa carrière de 15 saisons dans les grandes ligues. Cole en a concédé 29 et Greinke, 21. On parle donc de 86 circuits accordés par ces trois lanceurs.

Strasburg (24), Corbin (24) et Scherzer (18) ont été pour leur part victimes de 66 circuits.

Pas battus

En séries, les Nationals présentent des statistiques collectives supérieures à celles des Astros. Leur moyenne au bâton de ,243 leur confère le premier rang chez les dix équipes ayant pris part aux rencontres éliminatoires.

Au chapitre de la moyenne de points mérités, ils viennent au troisième rang avec une moyenne de 2,90, derrière les Rays de Tampa Bay (2,82) et les Yankees de New York (2,87).

Ma prédiction ?

Les Astros. En sept parce que je ne suis pas sûr.

Dire qu’Altuve était lui aussi supposément trop petit