Jusqu'à 1,5 million de téléspectateurs pour la soirée électorale à TVA et LCN

L'émission «Fédérales 2019 – La soirée électorale» a rejoint jusqu'à 1,5 million de téléspectateurs au plus fort du suspense électoral, lundi soir.

Ce sommet a été atteint à 22 h 22, soit 21 minutes après que TVA ait été le premier réseau télévisé au pays à annoncer que le Parti libéral du Canada formerait un gouvernement minoritaire.

En moyenne, de 19 h 30 à minuit, pas moins de 945 000 amateurs de politique ont suivi sur les chaînes TVA et LCN l'animateur Pierre Bruneau et toute son équipe d'analystes et de journalistes, qui dévoilaient et commentaient les résultats au fur et à mesure qu'ils étaient dévoilés.

En plus, quelques 300 000 internautes ont suivi la soirée électorale sur les différentes plateformes numériques de Québecor, soit au tvanouvelles.ca, tva.ca, www.journaldemontreal.com, www.journaldequebec.com et à QUB radio (www.qub.radio ou par le biais de l’application). Il s'agit d'un nombre 9 fois plus élevé qu'en 2015.

D'ailleurs, les internautes ont aussi été très actifs sur le site de TVA Nouvelles, près de 800 000 pages ayant été consultées sur le portail tvanouvelles.ca au cours de la soirée. La nouvelle carte interactive a été consultée plus d'un demi-million de fois.