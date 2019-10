Klay Thompson ne devrait pas jouer cette saison

Les partisans des Warriors de Golden State ont eu droit à une mauvaise nouvelle de la part de l’entraîneur-chef Steve Kerr : ce dernier a précisé que le vétéran Klay Thompson ne jouera «vraisemblablement» pas en 2019-2020.

L’arrière de 29 ans avait subi une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche pendant le sixième match de la finale de la NBA contre les Raptors de Toronto, le printemps passé. Ayant été opéré au début juillet, il espérait effectuer un retour au jeu après la pause de la classique des étoiles en février, mais Kerr ne se fait pas d’illusions à ce sujet.

«Il ne devrait pas jouer cette année. Nous devons donc comprendre cela, a-t-il déclaré au réseau NBC Sports. Il faut regarder la situation de façon réaliste. Dans les rangs collégiaux, il avait eu une déchirure lui ayant fait manquer toute la campagne. Généralement, ce type de blessure signifie un an complet de rééducation pour un joueur de basketball. Si c’est le cas pour Klay, cela veut dire qu’il ratera l’année.»

«Nous avons laissé la porte ouverte à un retour, au cas où le processus de remise en forme se déroule parfaitement et que les médecins l’autorisent à revenir. Cependant, la réalité, c’est que le 1er avril, ça fera neuf mois, a-t-il poursuivi. Nous avons à préparer nos jeunes pour qu’ils remplissent le trou derrière. Quand il reviendra, peu importe le moment, espérons que ces jeunes hommes se seront développés. Ils pourront faire leur place et contribuer au sein d’une formation prête à jouer en séries éliminatoires.»

Déception

Thompson, qui a totalisé en moyenne 21,5 points par match pendant la dernière saison, a été aperçu dans l’entourage de sa formation récemment. Dimanche, il côtoyait ses coéquipiers prenant part à des exercices individuels. Kerr croit que son protégé a dû s’ajuster, car il n’a jamais manqué plus de neuf parties d’une campagne.

«Ça l’ennuie. Klay adore le basketball et aime jouer. À ce stade de sa rééducation, soit plus de trois mois après l’opération, il se sent bien et ne ressent pas de douleur. Il peut se présenter ici et décocher des tirs au panier. Par contre, il doit laisser la blessure guérir; il ne peut courir ou couper le chemin à un adversaire», a expliqué l’instructeur-chef.