La Chine a maintenant plus de riches que les États-Unis

La Chine est désormais le pays où se comptent le plus de riches au monde, selon un rapport du Crédit Suisse.

En effet, 100 millions de Chinois font partie des 10% les plus fortunés de la planète. En comparaison, les États-Unis n’en ont que 99 millions. La Chine aurait atteint ce niveau grâce à son développement économique et sa « transformation rapide d’une nation émergente à une économie de marché à part entière».

Font partie des 10% les plus fortunés les personnes qui détiennent au moins 109430 dollars américains en épargne.

Toutefois, les États-Unis conservent leur première place en tant que pays avec le plus de millionnaires. 40% des millionnaires du monde y vivent. On en compterait ainsi 18,6 millions en 2019, soit près d’un Américain sur 14. De son côté, la Chine arrive au deuxième rang et n’en compte que 4,4 millions.

Le Canada arrive quant à lui à la 7ème place des pays avec le plus de fortune par adulte.