La Ville de Québec se défend d’avoir menti concernant la centrale de police

Rémy Normand s’est porté à la défense du maire Labeaume, mardi, dans le dossier de la centrale de police qui ne cesse de s’embourber, niant tout mensonge et évoquant un simple «quiproquo» avec le ministère de l’Environnement.

En septembre dernier, lors d’un point de presse, Régis Labeaume avait affirmé que les travaux pour le futur poste de quartier de Saint-Roch et la cour municipale dans l’édifice F.-X. Drolet «sont retardés parce qu’on n’a pas de permis de ministère de l’Environnement». Radio-Canada révélait lundi que la Ville n’avait pourtant fait aucune demande de permis au ministère.

En l’absence du maire de Québec, qui a dû se rendre à nouveau au chevet d’un proche, son bras droit Rémy Normand a pris sa défense lors d’une mêlée de presse en fin d’après-midi à l’hôtel de ville, assurant qu’il n’avait pas menti sciemment en transmettant une information erronée aux médias.

«C’est l’information qu’il avait au moment où il l’a donnée (...) Écoutez, des fois, l’information va vite dans des administrations. Il arrive une information, on s’en sert puis après ça on se rend compte que ce n’était pas tout à fait juste alors il y a eu un quiproquo», a commenté M. Normand.

Le dossier de F.-X. Drolet était bel et bien «fermé administrativement» au ministère mais les fonctionnaires de la Ville continuaient à travailler avec ceux de l’Environnement en coulisses, a-t-il soutenu. «Les équipes continuaient à travailler, nous on est allés en appel d’offres, on a sollicité des études pour répondre aux questions du ministère donc le dossier était toujours actif (...) Il n’était pas fermé chez-nous. C’est une question d’interprétation».

Un texto du ministre Charette

Lors de la séance du conseil, Rémy Normand a voulu se faire rassurant en dévoilant la teneur des échanges de textos, ce matin, entre le maire de Québec et le ministre de l’Environnement Benoit Charette.

«Bonjour Régis, j’espère que tu vas bien, j’ai bien reçu l’appel de ton cabinet ce matin. Merci. Il n’y a vraiment aucun problème toutefois. Ce type d’erreurs survient à l’occasion compte tenu de la lourdeur de nos machines respectives. Heureusement, nous travaillons à simplifier les choses. Lorsque la demande pour F.-X. Drolet nous sera parvenue, nous la traiterons avec diligence. Au plaisir de te revoir et belle journée à toi», a lu à voix haute M. Normand.

«C’est un quiproquo, on l’a facilement résorbé en parlant au ministre et en parlant entre administrations et le projet va aller de l’avant, c’est aussi simple que ça», a résumé le bras droit du maire, annonçant par la même occasion son intention de tenir un plénier «dans quelques semaines» au sujet du projet controversé de réorganisation policière.

Critiques de l’opposition

L’opposition s’est réjouie de l’annonce d’un plénier, réclamé depuis un an, mais n’a pas manqué de critiquer l’administration Labeaume pour sa gestion du dossier. «À chaque fois que l’administration d’en face avance d’une case, on recule de trois. On a l’impression d’être dans un jeu de serpent et échelles», a martelé le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, en quête d’un coupable.

«Quelqu’un doit répondre de cette gaffe monumentale. Qui va payer pour ça ? Ce n’est pas banal ce qui est arrivé. On a envoyé des informations erronées à la population. Qu’est-ce qui s’est passé ? Vous devez éclairer les citoyens là-dessus. C’est très grave ce qui est survenu. Ça prend plus que des excuses parce que ça commence à être récurrent», a-t-il ajouté lors de la séance du conseil.

Le conseiller Jean Rousseau a, de son côté, déploré la confusion qui règne depuis quelques temps dans divers dossiers à la Ville de Québec, dont celui de la centrale de police.

«Est-ce qu’il y a une désorganisation au bureau du maire ? Est-ce qu’on est en train de vivre une espèce de fin de règne où on ne fournit plus l’information quand elle est nécessaire ? J’invite le maire et son équipe à mettre de l’ordre dans leurs communications parce qu’on va partout et nulle part à la fois. On veut avoir l’heure juste (...) À l’heure actuelle, on a besoin de clarifications, de leadership, de transparence.»