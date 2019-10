L’administration Labeaume satisfaite du résultat du scrutin fédéral

L’administration Labeaume s’est dite «satisfaite» de voir les libéraux remporter l’élection fédérale et diriger le prochain gouvernement du Canada.

«On est satisfait avec la situation. C’est plus difficile de recommencer avec une administration qu’on ne connaît pas et qu’on apprend à connaître. Il y a des délais des fois. Avec ces gens-là (les libéraux), on va continuer à travailler comme c’était le cas auparavant», a réagi mardi soir, Rémy Normand, vice-président du comité exécutif, en l’absence du maire Labeaume.

Parlant plus spécifiquement du financement du Réseau de transport structurant, M. Normand a assuré «qu’avec l’administration fédérale, il y a un effet de continuité qu’il faut souligner et avec lequel on est assez satisfaits. Ça a calmé les ardeurs de tout le monde, notamment sur la question des 800 millions$ du tramway».

Vendredi dernier, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a indiqué qu’elle pourrait reprendre les 800 millions$ qu’elle a consenti à laisser à Québec pour son Réseau si la donne politique devait changer à Ottawa.