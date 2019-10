Le bénévolat, c’est pas pour tout le monde

Vous avez récemment recommandé à un veuf qui ne savait pas quoi faire de ses dix doigts et qui s’ennuyait ferme depuis qu’il s’était remis du départ de sa femme, de s’adonner au bénévolat. On voit bien que vous ne savez pas de quoi vous parlez pour dire ça. J’ai fait du bénévolat pour me rendre compte que ceux, mais surtout celles qui en font, veulent reproduire ce qui les passionnait dans le milieu du travail, c’est-à-dire bosser les autres pendant qu’eux en récoltent tous les bénéfices. Et que dire des gouvernements qui profitent du travail gratuit effectué par tous les bénévoles pour se désengager dans de nombreux secteurs ? C’est fini pour moi le cheap labor !

Anonyme désillusionné

C’est un peu comme si vous me disiez que, parce vous avez croisé un escroc, il n’y a que des escrocs sur terre. Plutôt que de regarder le phénomène du bénévolat par la lorgnette de la mesquinerie, ne serait-il pas préférable de le regarder par celle du bienfait de venir en aide à plus mal pris que soi ? Ça aurait au moins le mérite de mettre en lumière l’empathie nécessaire chez celui qui veut donner au suivant­­­.