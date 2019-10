Le CH doit se ressaisir à court d’un joueur

Lors des visites à Buffalo et au Minnesota, le Tricolore a donné deux buts à ses rivaux alors qu’il y avait un joueur au banc des punitions. Les Sabres et le Wild en ont profité pour gagner ces deux matchs.

Il y a seulement deux rencontres cette saison où le Canadien n’a pas donné de but en infériorité numérique. C’était contre le Wild au Centre Bell et face aux Blues à Montréal, la semaine dernière. Les deux fois, le Tricolore a signé la victoire. On comprend donc rapidement l’importance de cette facette du jeu.