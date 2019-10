Le premier débat télévisé d'Andrew Scheer a fait mal aux conservateurs, selon Richard Martel

Réélu dans la circonscription de Chicoutimi–Le Fjord, le député conservateur Richard Martel estime que le premier débat télévisé d’Andrew Scheer a fait mal à son parti.

Pensant faire élire trois candidats conservateurs au Saguenay–Lac-Saint-Jean en début de campagne, le premier le Face-à-Face 2019 a clairement changé la donne, à son avis.

Il a finalement été le seul élu du Parti conservateur dans cette région. Les bloquistes Alexis Brunelle-Duceppe, le fils de Gilles Duceppe, et Mario Simard ont remporté leur bataille respective dans les circonscriptions de Lac-Saint-Jean et de Jonquière.

«Eh bien regarde, tout le monde le sait. On n’a pas à se mettre la tête dans le sable. Le premier débat a été difficile. On s’est fait un peu surprendre. M. Blanchet a été très bon. Il est très bien articulé. Il a beaucoup d’expérience. À partir de là, vous savez comment c’est en politique. Ensuite, ça a "spinné" et puis même les bons débats de M. Scheer par la suite, eh bien personne n’était rendu là. Tout le monde parlait du premier débat. Alors ça, ç’a fait monter le Bloc», a-t-il déclaré en entrevue avec Mario Dumont à QUB radio.

C’est ensuite que son équipe et lui auraient senti le «courant très fort» et que ç’a été plus «difficile».

L’animateur Mario Dumont a questionné M. Martel à savoir si Andrew Scheer l’avait échappé.

«Eh bien... tu sais quand ça part mal comme ça au début. [...] C’est difficile quand le "spin" est décollé ! On n’a pas à se le cacher. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. M. Blanchet a été bon», a-t-il expliqué.

L’ex-entraîneur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec estime que son chef peut être «vendable» aux Québécois lors des prochaines élections.

«Si on arrive puis il est meilleur en français. On réalise de bonnes choses. Il y a une possibilité aux [prochaines élections]. On va voir qu’est-ce qu’il arrivera», a indiqué M. Martel.