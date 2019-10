Meurtre de Samantha Higgins: des proches toujours anéantis 4 ans plus tard

Les proches d’une jeune mère tuée et dépecée par son fiancé demeurent inconsolables, quatre ans plus tard, bien qu’ils espèrent pouvoir commencer à tourner la page une fois que le meurtrier aura écopé de la prison à vie.

«Personne ne peut comprendre la douleur d’une mère qui a perdu sa fille. Quand la mienne a été tuée, je suis morte moi aussi», a lancé mardi Vanessa Higgins au palais de justice de Montréal.

En larmes et tremblante, Mme Higgins n’a pas tari d’éloges au sujet de sa fille Samantha, qu’elle a décrite comme un «pilier de la famille» et une «protectrice».

La vie de Mme Higgins a basculé en juillet 2015, quand sa fille de 22 ans a sauvagement été tuée par Nicholas Fontanelli, vraisemblablement lors d’une dispute. Samantha Higgins, qui avait récemment accouché de leur deuxième bébé, revenait d’une soirée chez une amie à LaSalle.

«Le pathologiste judiciaire est d’avis que des lésions ont probablement été infligées pendant que la victime était inconsciente ou agonisante», indique le document de cour.

Photo courtoisie

Un «monstre»

Le meurtrier de 26 ans a ensuite dépecé le corps de sa fiancée, puis a dispersé des parties du cadavre en Montérégie. Dès le lendemain, il accompagnait sa belle-famille pour signaler à la police la disparition de sa victime. Il avait même donné une entrevue où, larmoyant, il disait espérer le retour de son amoureuse.

«J’ai été trahie par quelqu’un que je respectais et que j’aimais», a témoigné mardi la marraine de la victime, à propos de la comédie que Fontanelli avait jouée devant des proches.

Une sœur de Samantha Higgins a pour sa part qualifié le meurtrier de «monstre» ayant commis un crime que «personne ne mérite, même pas lui», ajoutant qu’il lui faudrait encore du temps pour s’en remettre.

«En perdant Samantha, j’ai perdu une partie de moi-même. Je serais prête à tout pour revenir en arrière, elle me manque tellement», a pour sa part lancé une autre sœur de la victime.

Brèves excuses

Assis dans le box des accusés, Fontanelli a attentivement écouté les témoignages sans broncher. Il s’est ensuite brièvement adressé à la cour afin de s’excuser pour son crime.

«Je suis vraiment désolé, j’ai de profonds regrets, j’aurais voulu que ça n’arrive jamais», a-t-il simplement dit.

Ces maigres excuses ne lui feront toutefois pas éviter la prison à vie, puisqu’il a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré et d’outrage à un cadavre.

Le juge doit encore déterminer le moment auquel le meurtrier sera admissible à une libération conditionnelle. Or, sur cette question, le procureur de la Couronne Louis Bouthillier et l’avocat de la défense Marc Labelle ont suggéré que la libération conditionnelle soit possible après une période de 17 ans.

Le juge James Brunton devrait rendre sa décision plus tard aujourd’hui.

«Votre deuil dure depuis beaucoup trop longtemps, j’espère que la fin du processus judiciaire vous permettra de tourner la page et d’entamer votre processus de guérison», a d’ailleurs dit le magistrat en s’adressant aux nombreux proches de Samantha Higgins présents dans la salle d’audience.