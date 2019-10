Parti populaire du Canada: Maxime Bernier amorce une grande réflexion sur le futur

« Je remercie les Beaucerons de m’avoir fait confiance. Leur verdict a été clair. M. Bernier avait pris des engagements en 2015 et, lorsqu’il a changé d’orientation, des gens ne se reconnaissaient plus vraiment dans ses prises de position », a mentionné l’élu conservateur.

« On est de très bonne humeur ! On a eu notre récompense. On s’est fait insulter à tour de bras par Maxime Bernier. Les illettrés économiques ont eu le dessus sur l’illettré politique », a lancé Bertrand Boutin, producteur laitier et ancien ambassadeur de l’UPA.