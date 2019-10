Publicité et vedettes: en voiture!

La tactique commerciale ne date pas d'hier. Afin d'augmenter la portée de leurs publicités et d'accroître leurs ventes, les frabriquants et détaillants automobiles font confiance à des vedettes de différents domaines. Au Québec, impossible de ne pas se rappeler de Martin Matte qui jouait la carte du «baveux» pour Honda il y a encore quelques années. Voici d'autres exemples de la contribution d'artistes de chez nous.

Mariloup Wolfe

Photo : Patrick Seguin, TVA Publications

Mariloup Wolfe s'est rapidement sentie à l'aise derrière le volant d'une Chevrolet. Contrairement à son ex, Guillaume Lemay-Thivierge, elle a opté pour la gamme de véhicules de General Motors, conduisant un VUS Equinox dans la vraie vie. À des fins commerciales articulées autour du monde du cinéma et conçues par l'agence Cossette, elle s'est amusée à visiter le futur à bord d'une Bolt, a plongé dans un univers à la sauce western avec la Cruze, a navigué dans les eaux du suspense en compagnie d'une Volt et a même vécu un premier amour, confortablement assise sur le siège conducteur d'une Spark.

Guillaume Lemay-Thivierge

Photo Archives

Le mariage entre Guillaume Lemay-Thivierge et Hyundai s'étend maintenant sur plus de 10 ans. Et il a été plus que prolifique, avec la présentation de nombreux messages destinés à différents modèles, voire la gamme étendue du géant coréen. Sous la signature de l'agence Tequila, le comédien a notamment vanté les mérites du modèle compact Accent, s'est accordé une grande latitude en annonçant des rabais aux consommateurs sans l'aval de ses supérieurs et a tout récemment enfilé un chic habit pour donner du lustre à l'univers dans lequel roule le Kona. Au plus fort des campagnes, on avait l'impression que l'acteur était toujours sur la route!

Antoine Bertrand

Photo Agence QMI, MARTIN ALARIE

Au Québec, Chrysler, Dodge, Jeep et Ram ont jeté leur dévolu sur un nouveau porte-parole en juin 2018: Antoine Bertrand. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le comédien a su porter fièrement les idées de grandeur de l'agence Publicis. Il a bien voulu enfiler un costume d'astronaute et monter à bord d'un camion Ram pour feindre de s'envoler vers l'espace, et s'est affairé à concevoir une camionnette Jeep... en poterie! Prêt à imager les rêves les plus fous des concepteurs et tenter de faire croire que tout est possible à l'écran, il a habilement joué le jeu en remettant en question les propositions de l'équipe de création lors d'une réunion de travail fictive.

Maripier Morin

Photo TVA Publications, Dominic Gouin

Comme l'a fait Revlon dans l'univers des cosmétiques, le géant automobile GM a flairé la bonne affaire en retenant les services de Maripier Morin quand est venu le temps de donner une visibilité au petit utilitaire Encore de la gamme Buick, au Québec. À l'hiver 2017, une caméra a donc suivi la populaire animatrice dans les rues de Montréal, diffusant des scènes de sa vie quotidienne rimant avec horaire chargé et plusieurs responsabilités. Contrairement à d'autres campagnes publicitaires, celle s'articulant au tour de Maripier Morin n'a pas joué sur les artifices, mais plutôt sur le naturel de la jeune femme.

Dan Bigras

Sébastien St-Jean / Agence QMI

La voix de Dan Bigras est unique. Qu'il chante son classique «Tue-moi» ou qu'il se range derrière les camions F-150, on le reconnaît sans peine en quelques secondes. Son association en studio d'enregistrement avec les véhicules Dodge Ram remonte à plusieurs années déjà. On ne le voit pas, mais son message passe très bien. Par contre, certaines personnes ont sourcillé, l'an dernier, lorsqu'il a signé le Pacte pour la transition de Dominic Champagne afin de conscientiser les gens à l'importance de l'environnement. Le chanteur s'est défendu en disant que le camion n'est pas le noeud du problème, mais qu'il faut plutôt s'attarder à la fabrication du carburant et opter pour de l'énergie verte.

Jérémy Demay

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Amorcée en 2018, l'histoire entre Jérémy Demay et HGrégoire aurait pu être de courte durée. Mais l'humoriste et le détaillant de voitures usagées se sont si bien entendus qu'ils ont décidé de remettre ça il y a quelques mois. Intitulée «HGrégoire... Là on jase!», cette nouvelle collaboration a donné lieu à plusieurs courtes capsules où on voit Jérémy Demay dans un avion dont les moteurs ne répondent plus, chez un dentiste un peu trop entreprenant ou encore à la sortie d'une cabine d'essayage alors qu'une vendeuse cherche à tout prix à lui refiler un haut féminin. L'humoriste vante l'expérience, le vaste choix et l'absence de commission associés à son employeur.

Daniel Savoie

Photo Le JOURNAL DE MONTRÉAL, PIERRE-PAUL POULIN

Outre pour des capsules web et la comédie «Patrice Lemieux 24/7», Daniel Savoie a prêté ses traits à l'ex-hockeyeur au langage coloré pour faire de la publicité. Depuis quelques années, son inimitable personnage d'ancien sportif met l'accent sur «un mot à retenir»: «Montréal Auto Prix». À l'extérieur de la glace, l'homme vit des situations comme celle au restaurant, devant un menu qui ne lui plaît guère. Aussi, il doit négocier avec une blessure au bras droit qui l'incite à magasiner une voiture de gaucher. De plus, on peut encore voir son visage, en gros plan, sur le site web du détaillant.