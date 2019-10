Saint-Vallier sera transformée en rue conviviale

La Ville de Québec a l’intention de transformer la rue Saint-Vallier en rue conviviale et de verdir les environs.

L’administration Labeaume a annoncé mardi sa volonté, mais elle n’a pas chiffré ses projets. Ils seront précisés au fil des réflexions et des consultations, ont indiqué le maire Régis Labeaume et la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard.

«On est dus pour une mise à niveau» sur Saint-Vallier, a concédé le maire, qui affirme que la Ville est prête à «être osée». La rue sera complètement revue entre Marie-de-l’Incarnation et Charest Ouest. Pour l’instant, on ne précise pas quels seront les aménagements, ni si on envisage une piste cyclable. L’option d’un sens unique n’est pas sur la table en ce moment, a dit le maire.

Il y aura des pertes de stationnements, mais on espère les combler avec la construction d’un stationnement étagé au coin de la rue Carillon, sur un espace municipal.

Des consultations se tiendront en 2020.

Deux parcs

La Ville prévoit aussi l’aménagement de deux espaces verts. Le premier se situera à l’endroit même où on avait installé une place éphémère, à l’intersection de Saint-Vallier et Bagot. Nature Québec a présenté deux concepts, lesquels seront soumis à la population.

L’autre espace vert se situera devant le cimetière Saint-Charles, où le propriétaire d’un stationnement cédera six places de stationnement à la Ville. L’asphalte fera place au gazon et on ajoutera du mobilier urbain et des supports à vélo.

Un atelier de discussion avec les citoyens se tiendra le 26 novembre à 19 h au centre communautaire Édouard-Lavergne. Le début des travaux pour le verdissement est prévu au printemps 2020.