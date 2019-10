Situation complètement absurde pour le NYCFC

Déjà, le fait que le New York City FC doive jouer ses matchs au Yankee Stadium depuis son entrée en Major League Soccer il y a cinq ans est un œil au beurre noir pour la ligue. Mais les choses prendront une tournure encore plus bizarre ce mercredi.

L’équipe new-yorkaise appartenant en partie aux Yankees devra en effet disputer son premier match éliminatoire au domicile... des Mets : le Citi Field.

La même chose était survenue en 2017 lors du dernier match de la saison régulière puisque les Yankees étaient en action au même moment.

Sauf que cette année, la situation est encore plus loufoque. Puisque New York a terminé au premier rang dans l’Est, la troupe de Dom Torrent a obtenu un laissez-passer pour le premier tour éliminatoire, et le privilège de recevoir tous ses matchs, potentiellement même la finale de la MLS si le LAFC est éliminé.

Mais le Yankee Stadium n’est pas disponible mercredi et ne le sera pas non plus le 10 novembre lors de la finale puisqu’un match de football collégial y sera présenté la veille.

Autre hic : si le NYCFC se rend en grande finale et doit accueillir le match, le Citi Field ne sera pas disponible non plus puisqu’un événement de golf y est prévu du 8 au 11 novembre. Le NYCFC est donc sans domicile fixe pour les éliminatoires de 2019.