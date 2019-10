Steven Guilbeault n’a pas demandé de ministère à Trudeau

Élu député libéral dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie à Montréal, Steven Guilbeault assure qu’il n’a pas demandé de portefeuille ministériel à Justin Trudeau.«Je n’ai fait aucune demande à ce sujet», a-t-il dit à Mario Dumont, en entrevue.

Pressenti comme ministre de l’Environnement au vu de carrière au sein de Greeenpeace et d’Équiterre, Steven Guilbeault affirme qu’il s’acquitterait avec joie du rôle de «simple député». «J’ai beaucoup à apprendre. Après, c’est au premier ministre de décider qui sera autour de la table du cabinet», précise le député.

La candidature de Steven Guilbeault chez les Libéraux avait fait grand bruit étant donné le rachat par le gouvernement de Justin Trudeau de l'oléoduc TransMountain au coût de 4,5 milliards de dollars, une dépense difficile à justifier aux yeux des électeurs sensibles à l’environnement.

Un plan pour l’environnement

Les attentes sont élevées envers le député environnementaliste engagé.

Steven Guilbeault promet que la plateforme libérale en matière d’environnement, qu’il a contribué à élaborer, sera à la hauteur. Le Parti libéral propose d’y aller graduellement pour réduire la dépendance des Canadiens aux énergies fossiles, et s’est fait élire sur des promesses phares telles que la plante de 2 milliards d’arbres et la carboneutralité du pays d’ici 2050.

Réaliste quant à la popularité de son parti dans l’ouest du pays, notamment en Alberta et en Saskatchewan, Steven Guilbeault affirme néanmoins que la transition énergétique peut être une occasion de créer de nombreux emplois notamment dans le secteur de l’énergie solaire.

Finalement, il se dit ouvert à collaborer avec tous les partis politiques sur la question environnementale. Les positions du Bloc québécois en matière d’électrification, de tarification du carbone et de transport en commun semblent compatibles avec celles des Libéraux, selon lui. «Sur bien des enjeux, on va pouvoir travailler avec eux, comme on pourra travailler avec le NPD ou le Parti vert», conclut-il.

Le candidat libéral a obtenu 41,6 % des voix, loin devant ses adversaires Nimâ Machouf (25,1 %), la conjointe de l'ancien député solidaire Amir Khadir, qui se présentait pour le NPD, et Michel Duchesne, du Bloc québécois (23,2 %).

Fief de l'ancien chef du Bloc québécois Gilles Duceppe, Laurier-Sainte-Marie était détenue depuis 2011 par la néodémocrate Hélène Laverdière, qui a toutefois décidé de tirer sa révérence pour l'élection de 2019.